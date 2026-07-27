Λήξη συναγερμού στη γαλλική πρεσβεία - Ανοίγουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία.

Το απειλητικό τηλεφώνημα έγινε στις 11:40, χωρίς να δοθεί κάποιο χρονικό περιθώριο, με αποτέλεσμα να σπεύσει στην περιοχή κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους.

Λίγο πριν τις 14:00, οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να βρεθεί κάτι το επιλήψιμο με αποτέλεσμα να δοθούν οι δρόμοι ξανά στην κυκλοφορία.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Νωρίτερα, η πρεσβεία εκκενώθηκε με τις Αρχές να αποκλείουν το σημείο για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα.

Σε εξέλιξη έλεγχοι από κλιμάκιο ΤΕΕΜ μετά το απειλητικό τηλεφώνημα στη γαλλική πρεσβεία



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/khhxcc39rz — Flash.gr (@flashgrofficial) July 27, 2026

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Πού τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Ακαδημίας και Ιπποκράτους

Πανεπιστημίου και Αμερικής

Κριεζώτου και Πανεπιστημίου

Αξίζει να σημειωθεί πως επικράτησε το αδιαχώρητο στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας καθώς λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων «στριμώχτηκαν» περισσότερα από 10 έως 15 λεωφορεία και τρόλεϊ με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών αλλά και το μποτιλιάρισμα εκατοντάδων αυτοκινήτων.