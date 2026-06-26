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Συναγερμός στο Πεκίνο: Αεροπλάνο έπεσε πάνω στον ψηλότερο ουρανοξύστη

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν συντρίμμια να πέφτουν από τον ουρανοξύστη 109 ορόφων CITIC Tower, γνωστό και ως China Zun.

πηγή: Χ
πηγή: Χ
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Συναγερμός σήμανε στο Πεκίνο το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη της κινεζικής πρωτεύουσας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν συντρίμμια να πέφτουν από τον ουρανοξύστη 109 ορόφων CITIC Tower, γνωστό και ως China Zun. Στα πλάνα διακρίνεται επίσης τμήμα της ουράς του αεροσκάφους στο έδαφος, καθώς και ένα ταξί με σπασμένο παράθυρο, πιθανότατα από την πτώση θραυσμάτων.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNN που βρισκόταν στο σημείο, το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ έξω από την είσοδό του συγκεντρώθηκαν δεκάδες άνθρωποι. Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά και ασθενοφόρο.

REUTERS/Maxim Shemetov
REUTERS/Maxim Shemetov

Μέχρι στιγμής οι κινεζικές Αρχές δεν έχουν δώσει επίσημες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού ούτε έχουν ανακοινώσει αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα.

Το αεροπλάνο φέρεται να άλλαξε πορεία

Από φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και εμφανίζουν τον αριθμό νηολόγησης του αεροσκάφους, εκτιμάται ότι πρόκειται για ένα Sunward SA 60L Aurora, ένα ελαφρύ αεροσκάφος κινεζικής κατασκευής, το οποίο ανήκει σε τοπική εταιρεία γενικής αεροπορίας.

Παράλληλα, μη επιβεβαιωμένα στοιχεία από την πλατφόρμα Flightradar24, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, φέρονται να δείχνουν ότι το αεροσκάφος ακολούθησε έντονα αποκλίνουσα πορεία λίγο πριν από την πρόσκρουση.

Το περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς το Πεκίνο θεωρείται μία από τις πλέον αυστηρά ελεγχόμενες πόλεις του κόσμου. Από την 1η Μαΐου έχουν τεθεί σε ισχύ νέοι κανονισμοί που ουσιαστικά απαγορεύουν τη χρήση drones στην πόλη χωρίς προηγούμενη κρατική άδεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας.

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