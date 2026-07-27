Συναγερμός στο Σιάτλ: Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ - 3 νεκροί, αρκετοί τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά

Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (26/7) στο Σιάτλ των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του δημοφιλούς φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που πραγματοποιούνταν στο Seattle Center, δίπλα στο εμβληματικό Space Needle.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα αγόρι μόλις δύο ετών.

Σύμφωνα με το BBC, η Αστυνομία του Σιάτλ ανακοίνωσε αρχικά μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι ερευνούσε περιστατικό με πυροβολισμούς και πολλαπλά θύματα, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις.

Πανικός ανάμεσα σε χιλιάδες επισκέπτες

Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με υπαίθριες γαστρονομικές εκδηλώσεις, συναυλίες και πολιτιστικές δράσεις.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό. Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν, ενώ αρκετοί αναζήτησαν καταφύγιο πίσω από δέντρα, κτίρια και άλλες κατασκευές.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα και μετά είδα όλο τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος», δήλωσε ο Νικ Μπέιτ στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KIRO-TV.

Μία ακόμη μάρτυρας, η Λιάν Κόουλς, περιέγραψε ότι έτρεξε μέσα από έναν κήπο για να προστατευθεί. «Όλοι άρχισαν να τρέχουν κι έτσι τρέξαμε κι εμείς. Προσπαθούσα να βλέπω το Space Needle για να καταλάβω πού βρισκόμασταν. Ήταν πραγματικά τρομακτικό», είπε χαρακτηριστικά.

NEW: Images of the chaos emerging from the Seattle Center shooting Sunday evening.

First responders tending to multiple people on the ground. https://t.co/79bUjkbQp6 pic.twitter.com/A8x4zKX8ut — Jonathan Choe (@choeshow) July 27, 2026

Ανάμεσα στους τραυματίες παιδί δύο ετών

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους στο σημείο της επίθεσης.

Από τους τραυματίες, ένα αγόρι δύο ετών διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ μία 56χρονη γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών.

Δύο συλλήψεις - «Μια φρικτή πράξη βίας»

Η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, ανακοίνωσε ότι δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς τους ή τα πιθανά κίνητρά τους.

Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε το αιματηρό περιστατικό «μια φρικτή πράξη βίας», εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων.

«Οι οικογένειες που επλήγησαν ζουν τη χειρότερη στιγμή της ζωής τους και ολόκληρη η κοινότητα προσπαθεί να καταλάβει πώς μια εκδήλωση αφιερωμένη στον πολιτισμό, τη συνύπαρξη και τη χαρά κατέληξε σε πυροβολισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα των δραστών.