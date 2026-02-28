Συναγερμός στον ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συγκαλεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 16.00 (ώρα Νέας Υόρκης), έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, της Κίνας, της Ρωσίας, της Κολομβίας και του Μπαχρέιν, μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών–Ισραήλ στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Μπαχρέιν εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύμφωνα με ισραηλινές διπλωματικές πηγές, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Μάικλ Γουόλτς, βρίσκονται σε συντονισμό ενόψει της επείγουσας συνεδρίασης.

Το μήνυμα Ισραήλ και η παρέμβαση Γκουτέρες

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Ντάνι Ντανόν θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη συνεδρίαση, υπογραμμίζοντας ότι «το Κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό, ενωμένο και αποφασισμένο να υπερασπιστεί τους πολίτες του απέναντι σε κάθε υπαρξιακή απειλή», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ ένα ιρανικό πυρηνικό κράτος».

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε τη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

«Η χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα επακόλουθα αντίποινα του Ιράν στην περιοχή υπονομεύουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε, καλώντας όλα τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Γκουτέρες επισήμανε ότι ο Χάρτης απαγορεύει ρητά την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών και αποκλιμάκωση, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης με βαριές συνέπειες για τους πολίτες και τη σταθερότητα της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ