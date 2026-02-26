Συναγερμός στου Ρέντη: Έβγαλε όπλο σε μαθητές επειδή τον ενοχλούσε ο θόρυβος

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο 3ο Γυμνάσιο στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντη, έπειτα από καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου στο «100» ότι ηλικιωμένος άνδρας επέδειξε όπλο με σκοπό να εκφοβίσει ανήλικους μαθητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να βγήκε από την ισόγεια κατοικία του, που βρίσκεται κοντά στο σχολείο, και να προέταξε περίστροφο ή πιστόλι προς την πλευρά των μαθητών, καθώς ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που προκαλούσαν. Στη συνέχεια, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, επέστρεψε στο σπίτι του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και προσήχθη. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο όπλο.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε τις Αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται να καταγράφεται ο άνδρας να προτάσσει αντικείμενο που μοιάζει με περίστροφο ή πιστόλι, πιθανότατα αεροβόλο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.