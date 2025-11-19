Συναγερμός στους αιθέρες της Ευρώπης: Μετά την Πολωνία και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης εξαιτίας της μεγάλης κλίμακας επίθεσης που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στη δυτική Ουκρανία.

Ειδικότερα, μετά την κίνηση της Πολωνίας να σηκώσει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη τα ξημερώματα, το πρωί σήμανε συναγερμός και στη Ρουμανία, όταν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια νέας ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε άμεσα τα αμυντικά αντανακλαστικά της, απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη και προειδοποιώντας τους πολίτες σε δύο νοτιοανατολικές κομητείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, τα ραντάρ εντόπισαν αρχικά το ρωσικό drone περίπου 8 χιλιόμετρα εντός του ρουμανικού εναέριου χώρου, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Περιπράβα και Κίλια Βέκε, στην κομητεία Τούλτσεα. Το σήμα χάθηκε προσωρινά, αλλά επανεμφανίστηκε διακεκομμένα για περίπου 12 λεπτά, αυτή τη φορά πάνω από χωριά της κομητείας Γαλάτσι.

«Τρέξτε στα καταφύγια»

Άμεσα απογειώθηκαν δύο μαχητικά Eurofighter από τη γερμανική αποστολή που συμμετέχει στην αεροπορική αστυνόμευση της Ρουμανίας, ενώ λίγη ώρα αργότερα απογειώθηκαν και δύο ρουμανικά F-16. Οι αρχές εξέδωσαν παράλληλα προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους των περιοχών Τούλτσεα και Γαλάτσι να αναζητήσουν καταφύγιο για προληπτικούς λόγους.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για πτώση drone σε ρουμανικό έδαφος.

Η Ρουμανία —μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ— έχει καταγράψει αρκετά περιστατικά πτώσης ρωσικών drones στο έδαφός της τους τελευταίους μήνες, καθώς ρωσικά πλήγματα στοχεύουν συστηματικά ουκρανικές λιμενικές εγκαταστάσεις στον Δούναβη, ακριβώς απέναντι από τα ρουμανικά σύνορα.

Σημειώνεται πως παρόμοια μέτρα έλαβε σήμερα και η Πολωνία. Η Βαρσοβία προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ζέσουφ και Λούμπλιν, ενώ απογείωσε πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά για την προστασία του εναέριου χώρου της, μετά τις έντονες ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία.

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής Πολωνία και Γερμανία

Όλα αυτά την ώρα που Πολωνία και Γερμανία έχουν τεθεί σε κατάσταση «πορτοκαλί συναγερμού» καθώς με επίσημες δηλώσεις από τα χείλη των Α/ΓΕΕΘΑ και υπουργού Άμυνας αντίστοιχα οι δυο αυτές χώρες εκφράζουν ανοιχτά τον φόβο για τη ρωσική επιθετικότητα.

Η κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, η εξασφάλιση της παροχής ενέργειας στην Ουκρανία για τον χειμώνα μέσω του αμερικανικού LNG αλλά και αυξανόμενες περιπτώσεις δολιοφθορών σε Πολωνία και Γερμανία έχουν θέσει σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τις μυστικές υπηρεσίες αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις.

Η πιο πρόσφατη πράξη δολιοφθοράς στην ανατολική Πολωνία στο σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τη Βαρσοβία με το Λούμπλιν, μια κρίσιμη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί από την πολωνική πρωτεύουσα στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία έχει προκαλέσει αναταραχή στην Πολωνία.