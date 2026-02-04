Συναίνεση Τασούλα - Παπανδρέου για τον... Οδοντωτό

Πολύς ντόρος γίνεται τελευταία για τη συναίνεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αλλά και γενικότερα μεταξύ όσων παίρνουν μέρος στο πολιτικό παίγνιο, χωρίς όμως απτά αποτελέσματα.

Οι προβλέψεις των περισσοτέρων είναι απαισιόδοξες, αφού η καχυποψία κυριαρχεί και οι κομματικές σκοπιμότητες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν, ενώ η χώρα έχει μπροστά της εκλογές, γεγονός που αυξάνει τις αντιπαλότητες, υπαρκτές και τεχνητές. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της απροθυμίας συνεννόησης από τη μία πλευρά και των επικοινωνιακών τακτικισμών από την άλλη.

Πάλι καλά πάντως που μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να τους βλέπει σε ξεχωριστές συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, επικρατεί μέχρι στιγμής, ενωτικό και συνθετικό κλίμα.

Και η θετική αυτή διάθεση φέρνει μια αύρα συναινέσεων, σίγουρα όχι για τα πολύ μεγάλα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά έστω για ορισμένα μικρότερα, που όμως έχουν τη σημασία τους.

Για παράδειγμα, στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησης του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Γιώργο Παπανδρέου, έμαθα ότι ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας έδειξε ενδιαφέρον για τον... Οδοντωτό σιδηρόδρομο των Καλαβρύτων.

Και με την ευκαιρία μετέφερε στον Πρόεδρο την αγωνία του να μη σταματήσει να λειτουργεί και να βρεθεί ένας τρόπο να διατηρηθεί. Πρόκειται εξάλλου για ιστορικό τρένο, έργο Χαρίλαου Τρικούπη αλλά και σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο για την περιοχή.

Ο Τασούλας δεν θα μπορούσε να μη συμφωνήσει με την άποψη του Γιώργου και όπως επίσης πληροφορήθηκα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε συνεργασία με τους δημάρχους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ώστε η σιδηροδρομική γραμμή να σωθεί!

Τουλάχιστον υπάρχει κάτι που ενώνει, κι αυτός εν προκειμένω είναι ο Οδοντωτός.