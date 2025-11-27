Συνάντηση Αρχιεπισκόπου με την Διευθύνουσα Σύμβουλο (CEO) της Credia Bank Ελένη Βρεττού

Συνάντηση με την Διευθύνουσα Σύμβουλο (CEO) της Credia Bank κυρία Ελένη Βρεττού είχε σήμερα το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε την κα Βρεττού και τους συνεργάτες της και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.