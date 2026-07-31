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Σπορ Ποδόσφαιρο Μεταγραφές Κωνσταντίνος Καρέτσας

Συνάντηση αστέρων: Ο Καρέτσας θα κάνει ντεμπούτο με την Ντόρτμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλη

Ο Καρέτσας βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ντόρτμουντ και απομένουν τα τυπικά για την ανακοίνωση του.

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ολοκληρώνει την μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να πραγματοποιούν μια πολλή υποσχόμενη επένδυση για το μέλλον. Ο 18 διεθνής με την εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» και να «συστηθεί» στην μεγάλη σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα και πιο συγκεκριμένα, η «Ruhr Nachrichten» αποκαλύπτει πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, πέρασε με επιτυχία τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, το βράδυ της Πέμπτης(30/7) και υπέγραψε συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο μέχρι το 2031.

Επιπλέον η Μπορούσια έχει καθυστερήσει να ανακοινώσει την μεταγραφή του Καρέτσα, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πια ομάδα του, η Γκένκ δεν έχει αποφασίσει ακόμα πως θα αποχαιρετήσει το «σπλάχνο» της. Ακόμα οι Γερμανοί έβγαλαν από το ταμείο του το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ και ως εκ τούτου ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Λαρς Ρίκεν σε τέτοιου είδους μεγάλες μεταγραφές θέλει να βρίσκεται στις επίσημες φωτογραφίες της ανακοίνωσης του παίκτη.

Επομένως η πρώτη επίσημη παρουσία του «Kos» στην ομάδα, θα γίνει στην ανοιχτή προπόνηση της Ντόρτμουντ την Τετάρτη(5/8), ενώ το πρώτο του παιχνίδι θα έρθει το νωρίτερο την μεθεπόμενη Κυριακή(9/08) κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του «Emirates Cup».

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μεταγραφές Κωνσταντίνος Καρέτσας

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