Συνάντηση Χριστοδουλίδη με φον ντερ Λάιεν: Στο τραπέζι η κρίση στη Μέση Ανατολή και η άμυνα της ΕΕ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αντίδραση της ΕΕ σε ενδεχόμενη απειλή κατά κράτους-μέλους βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι, ακόμη και χωρίς την ενεργοποίηση του άρθρου 42(7) της Ευρωπαϊκή Ένωση, της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Συνθήκη της Λισαβόνας, η ανταπόκριση των κρατών-μελών έδωσε για πρώτη φορά ουσιαστικό περιεχόμενο στη συγκεκριμένη πρόβλεψη.

«Επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους είναι επίθεση εναντίον της ΕΕ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι δημιουργείται έδαφος για περαιτέρω θεσμική θωράκιση της Ένωσης απέναντι σε κρίσεις.

Στήριξη στον Λίβανο και διπλωματικές πρωτοβουλίες

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, σημείωσε ότι, κατόπιν κυπριακού αιτήματος, η Επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει τον Λίβανο με 100 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Παράλληλα, επανέλαβε την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να φιλοξενήσει ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Κυπριακό και «παράθυρο» διαπραγματεύσεων

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συζητήθηκε η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης του χρονικού περιθωρίου έως το τέλος της θητείας του γενικού γραμματέα του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Τόνισε επίσης ότι οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο δεν επηρεάζουν την ετοιμότητα για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που καταγράφεται ως προς την ένταξη της χώρας στη ζώνη Σένγκεν.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού, ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική ενίσχυση, η οποία, όπως σημείωσε, συμβάλλει τόσο στην άμεση διαχείριση των επιπτώσεων όσο και στην επανεκκίνηση του κλάδου της κτηνοτροφίας, με παράλληλη ενίσχυση των μέτρων πρόληψης.