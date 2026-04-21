Συνάντηση Χρυσοχοϊδη με τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex - Ενισχύεται η συνεργασία

Σε κλίμα πλήρους ταύτισης απόψεων πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη , με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Frontex , Χανς Λέιτενς Η ατζέντα της συνάντησης επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., σε μια περίοδο που η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση και συντονισμό.

Στη διάρκεια της συνάντησης, επί τάπητος, τέθηκε η ενίσχυση του Οργανισμού ενόψει της ανασυγκρότησής του με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών για την ορθότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως και την παροχή μέσων και ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως επισημάνθηκε, κρίσιμη θεωρείται η στενή συνεργασία με ηγεσίες χωρίς εκτός της Ε.Ε. για τον έλεγχο των ροών στην πηγή τους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, η Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης, Ταξίαρχος Ζαμπία Γύπαρη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων, Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Καραγεώργος, Υψηλόβαθμοι Αξιωματούχοι του Frontex, όπως και ο Επικεφαλής του Τομέα Ελλάδας Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της Επιτροπής, Αριστείδης Ψαρράς.