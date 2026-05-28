Συνάντηση Δένδια-Θεοδωρικάκου: Στο επίκεντρο το «ΘΩΡΑΞ» και η αμυντική καινοτομία

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Στο επίκεντρο το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 48.950.000 ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Μέσω του «ΘΩΡΑΞ» συλλέγονται δεδομένα από όλους τους διαθέσιμους αισθητήρες των αρμόδιων κρατικών φορέων (ραντάρ, UAVs, επίγεια και εναέρια μέσα, παρατηρητήρια και ηλεκτρονικά συστήματα).

Τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται, ιεραρχούνται και επεξεργάζονται, ακόμη και με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, πριν διαβιβαστούν στους αρμόδιους φορείς για επιχειρησιακή αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων.

Στο σύστημα εντάσσονται πληροφορίες από Ένοπλες Δυνάμεις, Πολιτική Προστασία και Λιμενικό Σώμα, για πιο συνδυαστική διαχείριση κρίσεων και περιστατικών ασφαλείας.

Πέρα από τις στρατιωτικές απειλές, το πρόγραμμα συμβάλλει και στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, όπως τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, αλλά και στη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, έγινε επίσης ενημέρωση για το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την αμυντική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης της χώρας.

Συζητήθηκε ακόμη η συνεργασία των δύο υπουργείων στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας, με έμφαση σε νέες αναπτυξιακές προοπτικές.