Συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό συγκρότημα Μπεστεπέ στην Άγκυρα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον Χαφτάρ και την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Λίβυου στρατιωτικού ηγέτη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντατικοποίησης των διπλωματικών επαφών της Άγκυρας με τις δύο αντίπαλες πλευρές στη Λιβύη, τόσο με την κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και με την ανατολική πλευρά που ελέγχει ο Χαφτάρ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Hafter'i kabul etti.



📍Cumhurbaşkanlığı Külliyesi pic.twitter.com/fghtvUZ4GI — TRT HABER (@trthaber) November 25, 2026

Νωρίτερα, ο ισχυρός άνδρας της Ανατολικής Λιβύης είχε συναντηθεί με την τουρκική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών MIT Ιμπραήμ Καλίν και ο αρχηγός των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

Από λιβυκής πλευράς συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη και αναπληρωτής διοικητής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, ο Χαλίντ Χαφτάρ και ο επικεφαλής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης, Μπιλκασίμ Χαφτάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συμφωνία για την Οριοθέτηση Ζωνών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας (τουρκολιβυκό μνημόνιο) που υπέγραψαν Τουρκία και κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη στις 27 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Λιβύης, σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.