Συνάντηση Σακελλαρίδη με Δούκα: «Ανησυχητικές αλλαγές στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης»

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με τα στελέχη του Πολιτικού Γραφείου, Πάνο Σκουρλέτη και Εύη Αποστολάκη, συναντήθηκε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα προκειμένου να συζητήσουν τις αλλαγές που θα προκαλέσει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα του νέου τρόπου εκλογής που θα ισχύσει για δημάρχους και περιφερειάρχες.



Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς: «Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς τις σοβαρές επιπτώσεις που θα επιφέρει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 5314/2026, ΦΕΚ Α΄ 103) σε μια περίοδο κατά την οποία η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται αντιμέτωπη με υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και διαρκή μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.



Η Νέα Αριστερά υπογράμμισε ότι ο νέος Κώδικας δεν απαντά σε καμία περίπτωση στα πραγματικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, κινείται στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση, της συγκέντρωσης εξουσίας και της συρρίκνωσης της θεσμικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.



Επιπλέον, ανησυχητικές είναι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο με 42% + 1 ψήφο, η οποία αποτελεί μία παρέμβαση που αλλάζει τον τρόπο συγκρότησης της δημοκρατικής νομιμοποίησης στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Την ίδια στιγμή, ο νέος Κώδικας απαιτεί από τους Δήμους να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους και προσωπικό.



Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως το "μαγαζάκι" της κυβέρνησης. Χρειάζεται σταθερούς και επαρκείς πόρους, προσωπικό ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάζει πολιτικές για την καθημερινότητα των πολιτών, το περιβάλλον, τη στέγη και τον δημόσιο χώρο».