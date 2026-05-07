Συνάντηση Γκιλφόιλ με Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Αμέριστη υποστήριξη στην πνευματική αποστολή του»

Συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο την Πέμπτη (7/5) σε μια περίοδο όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να δίνει έμφαση στα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και διαθρησκευτικού διαλόγου στην ευρύτερη περιοχή.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης γνωστοποίησε τη συνάντηση μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας πως εξέφρασε την «αμέριστη υποστήριξή» της προς την πνευματική αποστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη.

I had a deeply meaningful meeting in Athens with His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew I, where I expressed my steadfast support for his spiritual mission and discussed America's commitment to religious freedom in the region. The spiritual leadership of the Greek… pic.twitter.com/xVNLzog8rc — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 7, 2026

Παράλληλα, όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκε και η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην περιοχή.

«Η πνευματική ηγεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζει να εμπνέει πίστη και να δίνει αίσθημα σκοπού σε όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά η Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της.