Συνάντηση Γκιλφόιλ με Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Αμέριστη υποστήριξη στην πνευματική αποστολή του»
Η πρέσβης των ΗΠΑ εξέφρασε τη στήριξή της προς την πνευματική αποστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη και αναφέρθηκε στη δέσμευση της Ουάσιγκτον υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας.
Συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο την Πέμπτη (7/5) σε μια περίοδο όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να δίνει έμφαση στα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και διαθρησκευτικού διαλόγου στην ευρύτερη περιοχή.
Η Αμερικανίδα διπλωμάτης γνωστοποίησε τη συνάντηση μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας πως εξέφρασε την «αμέριστη υποστήριξή» της προς την πνευματική αποστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Παράλληλα, όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκε και η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην περιοχή.
«Η πνευματική ηγεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζει να εμπνέει πίστη και να δίνει αίσθημα σκοπού σε όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά η Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της.