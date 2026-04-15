Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και Στενά του Ορμούζ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε μια συνάντηση με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αντόνιο Κόστα ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πρόσφατη περιοδεία του σε χώρες της Μέσης Ανατολής, και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις και τις προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Τονίστηκε η ανάγκη για διπλωματική λύση, καθώς και για διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Έμφαση στον Λίβανο

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισαν την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανος, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας σταθεροποίησης της περιοχής.