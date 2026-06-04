Συνάντηση Μητσοτάκη με Βούτσιτς: Μήνυμα στήριξης στην ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην ΕΕ

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Τίβατ του Μαυροβούνιο την Πέμπτη (4/6).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Σερβίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της υλοποίησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και της εκπλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων που προβλέπει η ενταξιακή διαδικασία.