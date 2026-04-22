Συνάντηση Μητσοτάκη - Ράμα: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και οι διμερείς σχέσεις

Σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και με σαφή διάθεση για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα, στο περιθώριο της συμμετοχής του τελευταίου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Οι δύο άντρες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει τη σταθερή υποστήριξη της Αθήνας στην ευρωπαϊκή πορεία των Τιράνων.

«Ευκαιρία να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα»



Καλωσορίζοντας τον Έντι Ράμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διμερείς σχέσεις, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχουν ακόμα βήματα που πρέπει να γίνουν.

«Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα μια σημαντική ευκαιρία να επιλύσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και να εδραιώσουμε την αληθινή φιλία μεταξύ των δύο λαών μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

April 22, 2026

Ράμα: «Να αφήσουμε το παρελθόν πίσω μας»



Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία, σημειώνοντας την πρόθεση των Τιράνων για την υπογραφή ενός «τολμηρού εγγράφου στρατηγικής εταιρικής σχέσης».



«Νιώθω ανακουφισμένος που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν», ανέφερε ο κ. Ράμα, ευχαριστώντας την ελληνική πλευρά για τη στήριξη. «Είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να ολοκληρώσουμε ένα έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα μεταξύ μας».

Το χιουμοριστικό στιγμιότυπο με το... «outfit»



Η συνάντηση ξεκίνησε με έναν σύντομο και χαλαρό διάλογο σχετικά με την ενδυματολογική επιλογή του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος εμφανίστηκε με πιο casual εμφάνιση.



Ο κ. Ράμα ζήτησε αστειευόμενος συγγνώμη που δεν ήταν «τόσο επίσημα ντυμένος», αποδίδοντας το γεγονός σε ελλιπή ενημέρωση από το πρωτόκολλό του. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εξίσου άμεση και φιλική: «Αναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό».