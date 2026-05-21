Συνάντηση Πούτιν με Σι: Στο τραπέζι η μεταφορά και φύλαξη ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία

Στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ βρέθηκε η κλιμακούμενη κρίση με το Ιράν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα, όπως γνωστοποίησε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Interfax, ο Πούτιν παρουσίασε στον Σι Τζινπίνγκ την πρόταση της Μόσχας για τη μεταφορά και ασφαλή φύλαξη του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε ρωσικό έδαφος, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες διπλωματικές κινήσεις της Ρωσίας γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η συνάντηση Πούτιν - Σι

Υπογραμμίζεται ότι η συνάντηση των δυο ηγετών πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι η «πολιτική εμπιστοσύνη βαθαίνει διαρκώς» και ότι ο στρατηγικός συντονισμός των δύο χωρών ενισχύεται με «ακλόνητη επιμονή που αντιστάθηκε σε χίλιες δοκιμασίες».

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη διμερή σχέση ως «επίπεδο άνευ προηγουμένου», ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται «ολοκληρωμένα», παρά τους «δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες».

🇷🇺🇨🇳 President of Russiq Vladimir Putin and President of China Xi Jinping ahead of bilateral talks



📍 Beijing, May 20, 2026#RussiaChina



📹 © https://t.co/1iwVtSG6SN pic.twitter.com/PoTkTJCGKH — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 20, 2026

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν με φόντο πολλαπλές διεθνείς κρίσεις, όπως οι εντάσεις στο εμπόριο, οι εξελίξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό και οι ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση συγκρούσεων στον Κόλπο.

Ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε «άκαιρη» μια ενδεχόμενη επανέναρξη εχθροπραξιών, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν και ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς να αναμένεται πίεση από το Πεκίνο προς τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ