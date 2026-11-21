Ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με αγρότες, το Σάββατο (21/11) στα Μάλγαρα, στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο πρώην πρωθυπουργός άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και έκανε λόγο για ανάγκη επανασυγκρότησης της υπαίθρου η οποία – όπως υποστήριξε – θα δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών.

Τον πρώην πρωθυπουργό υποδέχθηκε στα Μάλγαρα ο ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης. Σύμφωνα με το thestival, το περιθώριο της συνάντησης, ο κ. Ανεστίδης περιέγραψε στον Αντώνη Σαμαρά τα προβλήματα των αγροτών της περιοχής και ειδικότερα των ρυζοπαραγωγών, τονίζοντας πως πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών πώλησης του ρυζιού αλλά και των συμφωνιών κυβέρνησης και ΕΕ με τρίτες χώρες από τις οποίες εισάγουν αγαθά μεταξύ των οποίων και ρύζι.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν «σοβαρότατα» ζητήματα και για τον λόγο αυτό όπως είπε «είναι μια πολιτική απόφαση, θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε την επανασυγκρότηση της επαρχίας».

«Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική απόφαση, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο» υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Εκεί πρέπει να είναι η πίεση και προς την ΕΕ. Εκεί πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα που διαθέτει η ΕΕ για την Ελλάδα και τα χρήματα που διαθέτει η Ελλάδα για τον εαυτό της».

Μετά τη συνάντηση με τους αγρότες στα Μάλγαρα ο κ. Σαμαράς είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει σειρά επαφών και συναντήσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.