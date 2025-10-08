Συνάντηση Τάσου Χρόνη με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα: Στο επίκεντρο Ανάβαλος και μεγάλα έργα για την ανάπτυξη της Επιδαύρου

Μια ιδιαίτερα ουσιαστική συνάντηση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα, έναν άνθρωπο – όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χρόνης – «της γενιάς μας, σε καίρια θέση ευθύνης για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα μεγάλα έργα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη του Δήμου Επιδαύρου, με πρώτο και σημαντικότερο τον Ανάβαλο, όπου συζητήθηκε η αλλαγή όδευσης του κεντρικού αγωγού καθώς και η υλοποίηση των συμπληρωματικών δικτύων.

