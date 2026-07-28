Συναντήθηκαν Χριστοδουλίδης - Γκουτέρες: «Τώρα είναι μια σημαντική στιγμή για τη λύση του Κυπριακού»

Στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας συναντήθηκαν το πρωί της Τρίτης (28/7) ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και τις δυνατότητες επανεκκίνησης των συνομιλιών.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας του στην Κύπρο.

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, καλά νέα στην περιοχή. Η επίσκεψή σας αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής σας. Βασιζόμαστε στη βοήθεια και την δέσμευσή σας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ακόμη ότι «όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».

«Μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου»

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στην Κύπρο, τονίζοντας τη σημασία της παρούσας συγκυρίας για το Κυπριακό.

«Είναι τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την παρουσία του στη Λευκωσία «μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου, ώστε να εξευρεθεί λύση. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Αντόνιο Γκουτέρες διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τι πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας».