Συνατσάκη: Έκανε follow την Καινούργιου αλλά εκείνη το αγνοεί επιδεικτικά και δεν κάνει follow back

Για την παρεξήγηση με την Κατερίνα Καινούργιου και το unfollow μίλησε η Μαίρη Συνατσάκη στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και ξεκαθάρισε ότι δεν ξεκίνησε εκείνη να μιλάει για αυτό το θέμα. Αυτό συνέβη επειδή κάποιοι δημοσιογράφοι την ρώτησαν τι έχει συμβεί μεταξύ τους και εκείνη κλήθηκε να απαντήσει.

Τόνισε επίσης ότι αν ήθελε να «χτυπήσει» την Κατερίνα Καινούργιου, όπως η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» υποστήριξε, θα το έκανε τότε που ήταν πραγματικά νευριασμένη με το συγκεκριμένο θέμα.

«Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα και σας κοιτάω στα μάτια όλες και όλους. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία. Ήρθε τον Οκτώβρη, καλή ώρα σε μια αντίστοιχη πρεμιέρα, ένας συνάδελφός σας από ένα κανάλι και με ρώτησε για αυτό το unfollow στο Instagram, εντάξει; Πέρασαν τρεις μήνες που, όπου κι αν βρισκόμουν, μου έκαναν αυτή την ερώτηση και απαντούσα «αφήστε το, εντάξει, όλα καλά».

Αν ήθελα να πληγώσω την Κατερίνα, θα έβγαινα τότε που ήμουν έξω φρενών και έγκυος και θα έκανα ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι αυτή η πρόθεση, θέλω να είναι πολύ καλά, θέλω να πάνε όλα μια χαρά, δεν ήταν μια προσωπική επίθεση» είπε χαρακτηριστικά.