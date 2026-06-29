Συνεχής αργοπορία: Η τάση κάποιων ανθρώπων να αργούν συστηματικά συνδέεται με νοητικά πρότυπα

Η συνεχής καθυστέρηση θεωρείται συχνά ένδειξη αδιαφορίας, κακής οργάνωσης ή έλλειψης σεβασμού απέναντι στους άλλους. Όμως η πραγματικότητα φαίνεται να είναι πιο σύνθετη. Η ψυχολογία υποστηρίζει ότι πίσω από αυτή τη συνήθεια δεν κρύβεται πάντα συνειδητή επιλογή ή αμέλεια. Ειδικοί επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η τάση κάποιων ανθρώπων να αργούν συστηματικά συνδέεται με νοητικά πρότυπα και συμπεριφορές που διαμορφώνονται σταδιακά με τα χρόνια. Πρόκειται για μηχανισμούς που λειτουργούν συχνά αυτόματα και μπορούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο οργανώνει την καθημερινότητά του.

Δες τι λέει η ψυχολογία για την αντίληψη του χρόνου και γιατί ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να είναι συνεπείς.