Συνεχίζει να... μαγεύει κόσμο ο Καρέτσας - Στη «μεταγραφική» λίστα της Athletic για το 2026

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να «κλέβει» τις εντυπώσεις, είτε αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, είτε με αυτή της βελγικής Γκενκ. Το βράδυ της Πέμπτης το «αστέρι» της γαλανόλευκης έκλεψε τις εντυπώσεις, πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ για χάρη της βελγικής ομάδας στο Europa League, το οποίο μάλιστα συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων της αγωνιστικής.

Με την εικόνα του ο 18χρονος μεσοεπιθετικός που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Γκενκ, δεν θα μείνει για πολύ καιρό κάτοικος Βελγίου. Η Athletic, τοποθέτησε τον Καρέτσα σε μια λίστα, η οποία αποτελείται από παίκτες οι οποίοι συγκεντρώνουν/θα συγκεντρώσουν τεράστιο μεταγραφικό ενδιαφέρον μέσα στο 2026. Το «Transfer Radar», μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον ταλαντούχο άσσο της εθνικής μας, ο οποίος όπως αναφέρει έχει ικανότητα στην ντρίπλα και στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων.

Η σχετική λίστα συμπεριλαμβάνει μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων αυτό του Βινίσιους, του Σάκα, του Κέιν, του Φερνάντες, του Κονατέ, του Ολίσε και πολλών ακόμα, δείχνοντας την αξία του 18χρονου διεθνή στην ευρωπαϊκή αγορά. Μεχρί τώρα, ο Καρέτσας μετρά 1 γκολ και 7 ασίστ σε 21 αναμετρήσεις με την φανέλα της Γκενκ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας του και κομβικό παίκτη της Εθνικής Ελλάδας μόλις στα 18 του...