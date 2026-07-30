Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου - Ρίψεις από αέρος με το πρώτο φως

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι άνεμοι έντασης άνω των 8 μποφόρ.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/07), αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα για να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Από νωρίς οι εναέριες επιχειρήσεις

Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα επέστρεψαν στη μάχη, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστών που πάλευαν όλη τη νύχτα να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Παρά τις συνεχείς ρίψεις νερού, οι ισχυρές ριπές ανέμου αναζωπυρώνουν διαρκώς νέες εστίες, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην περιοχή της παλιάς χωματερής του Πλωμαρίου και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι φλόγες δεν πέρασαν μέσα στον οικισμό, ωστόσο καταστράφηκαν στάβλοι, χωρίς να αναφερθούν απώλειες ζώων.

Πυροσβέστης τραυματίστηκε στη διάρκεια της επιχείρησης

Η πολύωρη επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Οι γιατροί αναμένεται να αποφασίσουν αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση ή αν το κάταγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά.

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι ισχυροί άνεμοι, που κατά διαστήματα ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ, δεν επέτρεψαν στις δυνάμεις να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τα μέτωπα της φωτιάς.

Επιπλέον, η επιχείρηση δυσκολεύτηκε από το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και την έλλειψη αγροτικών και δασικών δρόμων, γεγονός που περιόρισε την πρόσβαση των επίγειων μέσων σε αρκετά σημεία.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, με τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις.



Μηνύματα από το 112

Η επικινδυνότητα της φωτιάς αποτυπώθηκε και στις διαδοχικές ειδοποιήσεις του 112. Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 14:13, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές, ακολούθησαν δύο ακόμη μηνύματα, με το δεύτερο να ζητά προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων προς την παραλία του Πλωμαρίου και με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο.

Η Λέσβος βρισκόταν ήδη σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), με τις καιρικές συνθήκες να δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό αντίπαλο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς ευνοούν τις αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν τόσο τις επίγειες όσο και τις εναέριες επιχειρήσεις κατάσβεσης.