Συνεχίζει να σκοράρει ο Παυλίδης: Δύο γκολ στην νίκη της Μπενφίκα κόντρα στην Αμαδόρα (vids)

Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να σκοράρει δίχως... φρένα με τη φανέλα της Μπενφίκα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα που διανύει τη φετινή σεζόν. Ο διεθνής Έλληνας φορ σημείωσε δύο γκολ στη νίκη των «Αετών» με 4-0 επί της Εστρέλα Αμαδόρα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό, όταν ο Παυλίδης με υπέροχη κεφαλιά εκμεταλλεύτηκε την άψογη εκτέλεση κόρνερ του Καμπράλ.

PAVLIDIS MAKES IT 1-0 pic.twitter.com/4kUWtku9lw — JM PICS (@MourinhoPics) January 25, 2026

Στο 55’, ο Έλληνας επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και δεν λάθεψε, διπλασιάζοντας τόσο τα προσωπικά του τέρματα όσο και εκείνα της ομάδας του.

Με αυτά τα δύο τέρματα, έφτασε συνολικά τα 26 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμός που τον φέρνει στην ίδια επίδοση με τον Έρλινγκ Χάαλαντ στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι. Μπροστά στη σχετική κούρσα παραμένει ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος μετρά 34 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.