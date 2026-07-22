Συνεχίζει τα... δικά του ο Νεϊμάρ: Έμεινε εκτός αποστολής και εμφανίστηκε σε τουρνουά πόκερ

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στις προπονήσεις της Σάντος μετά την άδεια που είχε λάβει κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ για το Copa Sudamericana.

Η Σάντος πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από τη Βενεζουέλα, επικρατώντας με 4-1, χωρίς τον 34χρονο Βραζιλιάνο σταρ στη σύνθεσή της. Επισήμως, η απουσία του αποδόθηκε στην ανάγκη να παραμείνει στη Βραζιλία, ώστε να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης και να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο Νεϊμάρ εντοπίστηκε την ίδια ημέρα σε τουρνουά πόκερ στο Σάο Πάολο, προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τις επιλογές του εκτός γηπέδων.

⛔️🇧🇷 Neymar NO VIAJÓ A VENEZUELA para el partido de Santos por Sudamericana para ‘PONERSE A TONO’ desde lo físico.



Hoy fue a jugar un TORNEO DE PÓKER en São Paulo. ⚠️



Vía @geglobo. pic.twitter.com/R9eoTbIW1C — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 22, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο έμπειρος επιθετικός συνδέεται με τη μεγάλη του αγάπη για το πόκερ, όμως η παρουσία του σε σχετική διοργάνωση την ώρα που η ομάδα του έδινε κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι προκάλεσε αντιδράσεις στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ και στους φιλάθλους.

Το τελευταίο διάστημα ο Νεϊμάρ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Μουντιάλ αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα, ολοκληρώνοντας την καριέρα του με τη «Σελεσάο» έχοντας σημειώσει 80 γκολ.

Παράλληλα, βραζιλιάνικα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο 34χρονος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Όπως υποστηρίζεται, αισθάνεται ψυχολογικά και σωματικά εξαντλημένος έπειτα από τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια.