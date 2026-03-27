Συνεχίζει τις μυστηριώδεις αναρτήσεις ο Λευκός Οίκος - Οι φωτογραφίες με pixels

Μετά τα δύο βίντεο που προκάλεσαν «έκρηξη» σεναρίων στο διαδίκτυο, ο Λευκός Οίκος συνεχίζει τις μυστηριώδεις αναρτήσεις στα social media, αφήνοντας τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπερδεμένους.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Twitter αναρτήθηκαν μια σειρά μυστηριωδών φωτογραφιών με pixel. Αυτό έγινε μια μέρα αφότου η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε δύο αινιγματικά σύντομα βίντεο χωρίς να παρέχει κανένα πλαίσιο και διέγραψε ένα από αυτά μέσα σε λίγα λεπτά.



Οι μυστηριώδεις αναρτήσεις που έγιναν viral



Οι αναρτήσεις έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζοντας εκατομμύρια προβολές, καθώς αρκετοί χρήστες έκαναν εικασίες για το νόημα πίσω από αυτές, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν το αν οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου είχαν παραβιαστεί. Το γεγονός ότι οι αναρτήσεις έγιναν εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, εγείρει περαιτέρω ερωτήματα.



Τραμπ, Βανς και Ρούμπιο;



Μία από τις φωτογραφίες με pixels που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό φαίνεται να μοιάζει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άλλη φαίνεται να είναι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι η τρίτη έμοιαζε με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.



Χάκαραν τον λογαριασμό;



Ακόμη ένα σύντομο βίντεο τύπου teaser με μια εικόνα του Λευκού Οίκου δημοσιεύτηκε επίσης λίγο αργότερα. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμφισβήτησαν επίσης εάν οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου έχουν παραβιαστεί ή τι ακριβώς προβάλλουν. Οι αναρτήσεις έχουν κερδίσει εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με μία από αυτές να έχει πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές στο Twitter.



Καμία από τις αναρτήσεις δεν είχε λεζάντα. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι όλες οι αρχικές φωτογραφίες τους, δείχνουν τους εικονιζόμενους να κρατούν ένα τηλέφωνο. Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε κανένα νόημα πίσω από τις αναρτήσεις.