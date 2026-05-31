Συνεχίζεται η αγωνία για την 12χρονη που υπέστη ανακοπή στη Λάρισα - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

Εντείνεται η αγωνία για την υγεία του 12χρονου κοριτσιού, το οποίο κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του στην περιοχή ΑΤΑ της Λάρισας, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή, το απόγευμα του Σαββάτου (16/5).

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η 13χρονη αδερφή του που ήταν μπροστά στο περιστατικό, τηλεφώνησε στο 112 όπου της δόθηκαν οι οδηγίες για να τις κάνει μαλάξεις στο στήθος μέχρι να βρεθεί στο σημείο το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ στο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (δεν εφημέρευε, ωστόσο με συνοπτικές διαδικασίες «άνοιξε» για την 12χρονη), ενώ έπειτα μετά από απόφαση των γιατρών μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την περασμένη Πέμπτη (28/5), όταν και αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο Νοσοκομείο στην Αθήνα.

Το παιδί βρίσκεται σε καταστολή και, εφόσον όλα πάνε καλά, αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη (3/6).

Οι ώρες αγωνίας συνεχίζονται για την οικογένεια της 12χρονης, ενώ όλοι εύχονται να βγει δυνατή από την δύσκολη περιπέτειά της.

Στο πλευρό των γονέων στέκονται οι διανομείς της Λάρισας, καθώς ο πατέρας ανήκει στον σύλλογο διανομέων της πόλης.