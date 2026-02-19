Συνεχίζεται η απεργία των ταξί σε όλη τη χώρα - Μέχρι πότε θα διαρκέσει

Για τρίτη ημέρα η Αθήνα παραμένει χωρίς ταξί ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι επαγγελματίες οδηγοί συνεχίζουν για δεύτερο εικοσιτετράωρο να σηκώνουν χειρόφρενο.

Οι οδηγοί στην Αττική προκήρυξαν την απεργία την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου ενώ διαμηνύουν στην κυβέρνηση ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε ότι «οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου».

Σημειώνεται ότι τα ταξί θα κυκλοφορήσουν ξανά στους δρόμους από τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Πώς θα κινηθούν σήμερα οι οδηγοί ταξί

Για ακόμη μια ημέρα, οι οδηγοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στις 10:30 της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την άφιξή τους, οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη καθιστική διαμαρτυρία στον χώρο των αναχωρήσεων, αναρτώντας πανό και αφήνοντας ελεύθερη μόνο την αριστερή λωρίδα για τη διέλευση των λεωφορείων.

Ποια είναι τα αιτήματά τους

Οι τρεις βασικές διεκδικήσεις του κλάδου των αυτοκινητιστών ταξί είναι οι εξής: