Συνεχίζεται η απεργία των ταξί σε όλη τη χώρα - Μέχρι πότε θα διαρκέσει
Για τρίτο εικοσιτετράωρο οι οδηγοί ταξί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους προειδοποιώντας την κυβέρνηση ότι αυτές θα συνεχιστούν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Για τρίτη ημέρα η Αθήνα παραμένει χωρίς ταξί ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι επαγγελματίες οδηγοί συνεχίζουν για δεύτερο εικοσιτετράωρο να σηκώνουν χειρόφρενο.
Οι οδηγοί στην Αττική προκήρυξαν την απεργία την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου ενώ διαμηνύουν στην κυβέρνηση ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε ότι «οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου».
Σημειώνεται ότι τα ταξί θα κυκλοφορήσουν ξανά στους δρόμους από τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.
Πώς θα κινηθούν σήμερα οι οδηγοί ταξί
Για ακόμη μια ημέρα, οι οδηγοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στις 10:30 της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την άφιξή τους, οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη καθιστική διαμαρτυρία στον χώρο των αναχωρήσεων, αναρτώντας πανό και αφήνοντας ελεύθερη μόνο την αριστερή λωρίδα για τη διέλευση των λεωφορείων.
Ποια είναι τα αιτήματά τους
Οι τρεις βασικές διεκδικήσεις του κλάδου των αυτοκινητιστών ταξί είναι οι εξής:
- Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.
- Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).
- Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.
- Να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.