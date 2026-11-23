Με κανονικούς ρυθμούς συνεχίζεται πλέον στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά την διακοπή των δύο εβδομάδων στα μέσα Νοεμβρίου.

Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δικαστηρίου από σήμερα μέχρι και την διακοπή των Χριστουγέννων στις 16 Δεκεμβρίου, ακολουθεί ένα πυκνό πρόγραμμα με τρεις ή τέσσερις συνεδριάσεις την εβδομάδα.

Ωστόσο μια «παραφωνία» στον προγραμματισμό καταγράφηκε στην συνεδρίαση της προηγούμενης Τετάρτης (18/11) όταν από τους επτά μάρτυρες προσήλθαν για να καταθέσουν μόλις δύο, προκαλώντας την δυσφορία της έδρας αλλά και την αντίδραση του προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης ζήτησε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός ώστε να μην χάνεται χρόνος από τις συνεδριάσεις.

Οι ερωτήσεις στους αυτόπτες μάρτυρες

Στην προγραμματισμένη λίστα μαρτύρων, εκτός από επιβάτες, βρίσκεται και ένας συγγενής θύματος. Η σημερινή αποτελεί την 51η δικάσιμο από την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου 2026. Από τους 366 μάρτυρες, μέχρι στιγμής εξετάστηκαν (για κάποιους καταχωρήθηκε παραίτηση) 183, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι συγγενείς των θυμάτων.

Στις τελευταίες συνεδριάσεις καταθέτουν κυρίως αυτόπτες μάρτυρες-επιβάτες με τις ερωτήσεις της προέδρου να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως την ταχύτητα της αμαξοστοιχίας πριν την σύγκρουση, αν πραγματοποιήθηκε κάποια στάση της αμαξοστοιχίας μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας, την ένταση και τη διάρκεια της φωτιάς και αν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη οσμή μετά την σύγκρουση.

Απόντες οι περισσότεροι κατηγορούμενοι

Να σημειωθεί πως στην συνεδρίαση της προηγούμενης Πέμπτης (19/11) ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, Λουκάς Αποστολίδης, επανέφερε ένα αίτημα που είχε υποβληθεί το καλοκαίρι σχετικά με την παρουσία των κατηγορουμένων καθώς τις περισσότερες φορές μόλις δύο από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους παρίστανται με φυσική παρουσία σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση. Το δικαστήριο τότε απέρριψε το αίτημα και ενέμεινε στην απόφασή του, μετά την εκ νέου υποβολή του αιτήματος, με την πρόεδρο να αναφέρει πως δεν προέκυψε λόγος εμφάνισης των κατηγορουμένων στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ