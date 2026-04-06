Τρίτη μέρα για τη δίκη των Τεμπών - Δυναμιτισμένο και πάλι το κλίμα

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος, Ευγενία Γιαννακέλου

Με την διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, στο «Γαιόπολις» η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη υπό δυναμιτισμένο κλίμα.

Ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη δικάσιμο μεσολάβησε η δίκη για τα βίντεο, στην οποία η πρόεδρος μετά τις διαμαρτυρίες των συγγενών δήλωσε αποχή.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Αυτό προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης ήδη από την περασμένη Πέμπτη, με συνηγόρους και συγγενείς σε δημόσιες τοποθετήσεις τους να διαμαρτύρονται και να σημειώνουν ότι ανακάλεσε την απόφαση της, και άλλους όπως ο κ. Ψαρόπουλος παράλληλα να καταγγέλλουν συναδέλφους τους πως «δεν τους νοιάζει η ουσία αλλά η επικοινωνία».

Μέσα σε αυτό το κλίμα η ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα του Σαββάτου, με την οποία καταγγέλλει εμμέσως πλην σαφώς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη στάση της στη δίκη.

Η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με ανάρτηση της καταγγέλλει τους προέδρους των συλλόγων για συνδιαλλαγή με τον Γιώργο Φλωρίδη, ενώ δημοσιεύει βίντεο κάνοντας λόγο για άσκηση βίας προς τον Πάνο Ρούτσι, τη στιγμή ο Νίκος Πλακιάς με δική του ανάρτηση τη διαψεύδει...

Δρακόντεια και σήμερα τα μέτρα ασφαλείας για τη δίκη των Τεμπών



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/CNKp67Kp4d — Flash.gr (@flashgrofficial) April 6, 2026

Οι νομιμοποιήσεις και το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Όλα αυτά ενώ σήμερα είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί η διαδικασία των νομιμοποιήσεων συγγενών των θυμάτων. Με νέα της διάταξη η Πρόεδρος του Δικαστηρίου αναφέρει ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την περασμένη δικάσιμο, ώστε να εισέλθουν στο βάθος της αίθουσας μόνο όσοι συγγενείς δεν έχουν νομιμοποιηθεί.

Όπως διευκρινίζεται στη νέα διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, στην αίθουσα σήμερα θα εισέλθουν πρώτα οι υποστηρίζοντες την κατηγορία με αύξοντα αριθμό 98 και εντεύθεν, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο με την διευκρίνιση πως 32 άτομα έχουν ήδη προβεί στη σχετική δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη διάταξη, θα προσέλθουν οι λοιποί μάρτυρες που έχουν κληθεί και επιθυμούν να προβούν στη σχετική δήλωση, και τέλος οι παθόντες που, καίτοι δεν έχουν κληθεί, αναφέρονται στο κατηγορητήριο και επιθυμούν να δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Να σημειωθεί πως συνολικά οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας όπως εμφανίζονται στο κατηγορητήριο είναι 230 ενώ οι μάρτυρες είναι 122.

Στην προηγούμενη δικάσιμο υποβλήθηκε αίτημα από την συνήγορο συγγενών θυμάτων και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται μέχρι να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση όλων των συνηγόρων προκειμένου αν το επιθυμούν να τοποθετηθούν επί του αιτήματος.

Ο αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 36 και τα βασικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι κατά περίπτωση το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.