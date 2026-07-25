Συνεχίζεται η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής - Πάνω από 110.000 επιβάτες φεύγουν το τριήμερο

Σε ρυθμούς καλοκαιρινής απόδρασης κινείται η χώρα, με τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων του Ιουλίου και του Αυγούστου να κορυφώνεται και τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν εικόνες έντονης κινητικότητας. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού, ενώ οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, μόνο την Παρασκευή 25 Ιουλίου αναχώρησαν από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής συνολικά 50.917 επιβάτες, συνοδευόμενοι από χιλιάδες οχήματα κάθε κατηγορίας, γεγονός που αποτυπώνει το αποκορύφωμα της θερινής εξόδου.

Η εικόνα στα λιμάνια

Ο Πειραιάς συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά το μεγαλύτερο βάρος της επιβατικής κίνησης. Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας πραγματοποιήθηκαν 22 δρομολόγια, μεταφέροντας 24.545 επιβάτες, μαζί με 4.054 Ι.Χ., 706 φορτηγά και 720 δίκυκλα.

Παράλληλα, στις γραμμές του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια, εξυπηρετώντας 10.079 επιβάτες, καθώς και 1.161 Ι.Χ., 50 φορτηγά και 466 δίκυκλα, με την αυξημένη ζήτηση να επιβεβαιώνει τη δημοφιλία των κοντινών νησιωτικών προορισμών.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, από όπου αναχώρησαν 12.019 επιβάτες με 19 προγραμματισμένα δρομολόγια. Στα πλοία επιβιβάστηκαν ακόμη 2.571 Ι.Χ., 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα.

Αυξημένη παρέμεινε και η επιβατική κίνηση στο Λαύριο, όπου πραγματοποιήθηκαν 12 δρομολόγια, μεταφέροντας 4.274 επιβάτες, μαζί με 1.127 Ι.Χ., 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.

Πάνω από 62.000 ακόμη αναχωρήσεις το Σαββατοκύριακο

Η έξοδος των αδειούχων συνεχίζεται αμείωτη, με τις προβλέψεις του Λιμενικού να δείχνουν ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα αναχωρήσουν ακόμη περισσότεροι από 62.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής.

Για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί από τον Πειραιά 24 δρομολόγια, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 22.759 ατόμων. Στις γραμμές του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 29 δρομολόγια υδροπτέρυγων για 505 επιβάτες και 27 δρομολόγια οχηματαγωγών για 2.525 επιβάτες. Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα αναμένονται 8.000 επιβάτες σε 14 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο θα ταξιδέψουν περίπου 2.715 επιβάτες με επτά δρομολόγια.

Η κινητικότητα αναμένεται να αποκλιμακωθεί ελαφρώς την Κυριακή, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια για περίπου 16.292 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν 24 δρομολόγια οχηματαγωγών για 1.759 επιβάτες και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων για ακόμη 290 επιβάτες. Από τη Ραφήνα θα αναχωρήσουν 4.829 επιβάτες με 14 δρομολόγια, ενώ το Λαύριο θα ολοκληρώσει το διήμερο με 13 δρομολόγια και περίπου 2.091 επιβάτες.

Οι λιμενικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, καθώς το πρώτο μεγάλο κύμα των θερινών αδειών βρίσκεται στην κορύφωσή του.