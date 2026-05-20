Συνεχίζεται η κόντρα Καραχάλιου-Καρυστιανού: «Κορίτσι μου, πού να εξαφανιστώ; Εδώ είμαι»

Στα άκρα έχει πάει η κόντρα μεταξύ του Νίκου Καραχάλιου και της Μαρίας Καρυστιανού, μετά την μήνυσή της στον ίδιο για συκοφαντική δυσφήμιση λόγω των δηλώσεων περί «ρωσικού δάκτυλου» στο κόμμα που θα ανακοινώσει αύριο (21/5). Η Μαρία Καρυστιανού σε χθεσινή ανάρτησή της έκανε λόγο για «προστασία» Καραχάλιου από το σύστημα, καθώς δεν βρέθηκε από τους αστυνομικούς όταν αναζητήθηκε στο σπί του μετά τη μήνυση.

Ο Νίκος Καραχάλιος απαντώντας της, έγραψε στο Χ: «Μαρία μου, κορίτσι μου ηρέμησε. Πού να εξαφανιστώ; Εδώ είμαι», ενώ συνέχισε λέγοντας: «Τι έχεις πάθει μαζί μου; Φαντασίωση είναι; Εμμονή είναι; Ψύχωση είναι;».

Μάλιστα, αναφορικά με την αυριανή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την ανακοίνωση του κόμματός της, ανέφερε: «Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ξεκουράσου, με κατανόηση το λέω».

Ο Νίκος Καραχάλιος κλείνει την ανάρτησή μου τρία υστερόγραφα: «ΥΓ1. Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στην Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες... ΥΓ2. Αυτόν τον Θανάση (σ.σ. Αυγερινό), που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε;

ΥΓ3. Μην κατηγορείτε άδικα ΚΑΙ τους αστυνομικούς. Θα τους χρειαστείτε μια μέρα...».

Ολόκληρη η ανάρτηση Καραχάλιου

«Μαρια μου,

κοριτσι μου ηρεμησε..

Που να εμφανιστω?

Εδω ειμαι!

Παντου ειμαι!

Τι εχεις παθει μαζι μου?

-Φαντασιωση ειναι?

-Εμμονη ειναι?

-Ψυχωση ειναι?

Προσεξε μην γυρισεις στα παλια..

Εχεις αγωνα αυριο στη Θεσσαλονικη!

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!

(Τις μαζεψες τις υπογραφες ή ακομη;)

Κ αν "τελειωσουμε" στραβα υπαρχει παντα το @tokyma

Ξεκουρασου

Με κατανοηση στο λεω..

Τα λεμε το πρωι

εδω στο Χ -)

ΥΓ1.Με τιμα οτι μου κανατε μηνυση οπως +στην Λαουρα Κοβεσι, δλδ εμας που τα βαζουμε με τις αδικιες..

Υγ2. Αυτον τον Θαναση που ειναι σοβαρο παιδι γιατι τον ταλαιπωρειτε?

Υγ3.Μην κατηγορειτε αδικα ΚΑΙ τους αστυνομικους

Θα τους χρειαστειτε

μια μερα..»