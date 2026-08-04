Βελτιωμένη εικόνα στις φωτιές στη δυτική Αττική - Τα σημεία που δίνουν μάχη οι πυροσβέστες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει για πέμπτη ημέρα τη δυτική Αττική, προερχόμενη από τη Βοιωτία.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται σε τρία σημεία: στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδήλι προς Μέγαρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενιαίο ενεργό μέτωπο στην περιοχή των πυρκαγιών παρά μόνο κάτι μικρές εστίες στην περιοχή της Ψάθας ψηλά στο βουνό. Στην περιοχή επιχειρούν εναέριες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση καθώς και πεζοπόρα τμήματα σε όλα τα σημεία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές θα επιχειρούσαν όλο το βράδυ σε μία αρκετά εκτεταμένη περίμετρο προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές διάσπαρτες εστίες με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας.

Μάλιστα αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/8) σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, η οποία περιορίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν κι επιχειρούν και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά χθες διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα (23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων τα τρία για συντονισμό τους). Οι δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτίσουν την πορεία της φωτιάς. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία την Παρασκευή (31/7) επεκτάθηκε στην δυτική Αττική λαμβάνοντας πολύ μεγάλες διαστάσεις, πλήττοντας περισσότερα από 130.000 στρέμματα γης και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Παράλληλα, την Κυριακή (2/8) σημειώθηκε τραγικό δυστύχημα έπειτα από τη σύγκρουση δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος του ενός ελικοπτέρου.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δυτική Αττική

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές σε σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.

Στην οδό Αγίου Γεωργίου, στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό Τιτάν.

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα.

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, από το ύψος ανώνυμης οδού, στο ρεύμα προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι.

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού προς τον οικισμό Λούμπα.

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από το ύψος του καταστήματος «Agora Psatha», στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.

Σε ανώνυμη οδό, από το ύψος της επαρχιακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενού, στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, στο ρεύμα προς Άγιο Νεκτάριο.

Στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12:16 της Δευτέρας , η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βοιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Φωτ.: meteo.gr

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αυτοψιών κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ στις πυρόπληκτες περιοχές με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο να προχωρά σε σειρά συσκέψεων.

Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου με το Πυροσβεστικό Σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.