Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο - Στο νοσοκομείο πυροσβέστες, εκτός κινδύνου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στο Ωραιόκαστρο, η οποία έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Νωρίτερα από το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα «Δευκαλίων», για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Από την Πυροσβεστική διευκρινίζεται πως έως ότου η πυρκαγιά τεθεί υπό έλεγχο, δεν είναι εφικτό να γίνει εκτίμηση για την έκταση των καμένων περιοχών, ούτε και αποτίμηση των καταστροφών σε οικίες, επιχειρήσεις και υποδομές.

Φωτ.: Eurokinissi

Στο νοσοκομείο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα

Στο μεταξύ, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση των πυροσβεστών που χρειάστηκε να μεταφερθούν χθες στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, λόγω τραυματισμών ή αναπνευστικών προβλημάτων που παρουσίασαν στη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Σε κλινική του νοσοκομείου για προληπτικούς λόγους παραμένει πυροσβέστης που παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα, όπως και εθελοντής με κάταγμα, ενώ πυροσβέστης που χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα στο χέρι δεν κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευτεί.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ -περίπου στις 20:30- και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Το κυρίως μέτωπο -που είναι και αυτό που παραμένει ενεργό- αναπτύχθηκε γύρω από την εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης. Στις φλόγες τυλίχθηκαν και στύλοι μεταφοράς ρεύματος, με τον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης για την αποφυγή βραχυκυκλώματος.

Φωτ.: Eurokinissi

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα τις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Στη 01:19 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λητής και στη 01:44 μήνυμα για την από απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στις 02:44 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω καπνών στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Χάρη στην ολονύχτια μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές η φωτιά δεν εισχώρησε στην κατοικημένη περιοχή του οικισμού της Φιλοθέης, η οποία είχε εκκενωθεί, αλλά στη γύρω περιοχή υπάρχουν αναφορές ότι καταστράφηκαν βιοτεχνικές επιχειρήσεις --μία με λάδια, μία με χαρτικά, μία με υφάσματα, μία με έπιπλα, καθώς και κάποια αυτοκίνητα.

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, σε μήνυμα του σήμερα τονίζει ότι «η μεγάλη δοκιμασία πέρασε, η ανάγκη για εγρήγορση, όμως, παραμένει». «Το σημαντικότερο είναι ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Οι υλικές ζημιές είναι δεδομένες και το πραγματικό τους μέγεθος θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα. Μπροστά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, όμως, δεν υπάρχει τίποτε σημαντικότερο. Οι προσπάθειες των γυναικών και των ανδρών της Πυροσβεστικής ήταν πραγματικά υπεράνθρωπες. Έδωσαν μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη, σε αντίξοες συνθήκες, με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό. Τους ευχαριστώ από καρδιάς», αναφέρει, ευχαριστώντας επίσης τους εθελοντές, που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέδραμαν με όλες τους τις δυνάμεις, καθώς και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Νέαπολης - Συκεών, Πυλαίας - Χορτιάτη και Καλαμαριάς και το Γ’ Σώμα Στρατού.

Φωτ.: Eurokinissi

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή της, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια αναφέρει ότι «το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 3ης ΥΠΕ είναι έτοιμο να συνδράμει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με κάθε διαθέσιμο τρόπο στην άμεση και δωρεάν ψυχολογική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ανθρώπων που επηρεάστηκαν».