Συνεχίζεται η «Μεγάλη Έξοδος» του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Πόπη Τσαπανίδου

Τη δική του «εβδομάδα των Παθών» βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις διαδοχικές αποχωρήσεις βουλευτών να μην έχουν τέλος.

Αυτή τη φορά, η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου απέστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Αυτή είναι η δέκατη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που οδηγείται στην έξοδο, μετά τους Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργο Καραμέρο που παρέδωσαν την έδρα, τον Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος και τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρήλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Με τα νέα δεδομένα - πάντοτε μέχρι νεωτέρας - η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 16 βουλευτές. Αυτό σημαίνει πως είναι ήδη τέταρτο κόμμα στην κοινοβουλευτική τάξη (στις εκλογές του ‘23 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτές) ενώ κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και πίσω από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, εφόσον συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό το κύμα φυγής.