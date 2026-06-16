Συνεχίζεται η «ψύχρα» Τραμπ - Νετανιάχου: Το Ισραήλ ζητά να δει τη συμφωνία και οι ΗΠΑ αρνούνται

Στην αποκάλυψη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν δώσει ακόμα στο Ισραήλ πρόσβαση στο ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας με το Ιράν, προχωρά το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Channel 12, ενώ η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να υπογραφεί επισήμως στην Ελβετία την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Channel 12, το Ισραήλ ζήτησε από τις ΗΠΑ να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του μνημονίου συνεννόησης (memorandum) στο οποίο κατέληξαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με την αμερικανική πλευρά να απορρίπτει το αίτημα.

Αυτό σημαίνει ότι το Τελ Αβίβ εξακολουθεί να μην γνωρίζει τις πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας, μία ακόμα ένδειξη του ψυχρού κλίματος που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με το Ιράν.

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Τραμπ: «Ο Μπίμπι να δείξει μεγαλύτερο σεβασμό στον Λίβανο»

Μάλιστα, σε σημερινές δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε αιχμές για τη στάση του Νετανιάχου απέναντι στον Λίβανο, λέγοντας πως σκέφτεται να αναθέσει την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ στη Συρία.

«Οι συγκρούσεις στον Λίβανο διαρκούν υπερβολικά πολύ. Πρότεινα στη Συρία να αναλάβει τη Χεζμπολάχ. Θα έκανε καλύτερη δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Έχω καλή σχέση με τον Μπίμπι, αλλά τώρα πρέπει να δείξει μεγαλύτερο σεβασμό προς τον Λίβανο».

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Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής των G7, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τη στήριξή του στη συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια «δίκαιη συμφωνία». «Έχουμε μια καλή συμφωνία με το Ιράν. Δεν επενδύουμε χρήματα στο Ιράν. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε στο μέλλον αν χρειαστεί, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε εκεί», ανέφερε.

Υπογράμμισε επίσης ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Αν αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή οτιδήποτε παρόμοιο, τότε οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν εναντίον του», δήλωσε ο Τραμπ.

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Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ακόμα να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας ότι θα «διαβάσει το έγγραφο λέξη προς λέξη». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πότε θα δημοσιοποιηθεί πλήρως η συμφωνία.

Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιευτεί επίσημες λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες ότι περιλαμβάνει 14 ρήτρες. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, την άμεση άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και το πλήρες άνοιγμά τους, την άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν, την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τη διαμόρφωση ενός αμερικανικού σχεδίου ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας 300 δισεκατομμυρίων σέκελ. Ταυτόχρονα, η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν τους υποσχέθηκε πως η συμφωνία δεν θα υπογραφόταν εάν δεν περιλάμβανε αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο.