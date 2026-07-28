Συνεχίζεται η πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία - Μακρόν: «Θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη μαζί»

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μάχη με τις μεγάλες δασικές φωτιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τον Εμανουέλ Μακρόν να καλεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις να «παραμείνουν δυνατές» και να προειδοποιεί ότι η επιχείρηση κατάσβεσης θα χρειαστεί χρόνο.

«Θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στο κέντρο συντονισμού των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «εντελώς πρωτοφανή πυρκαγιά».

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η φωτιά, η οποία μαίνεται από την περασμένη εβδομάδα, έχει κάψει έκταση περίπου τετραπλάσια από το Παρίσι και έχει αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σύμφωνα με τον Μακρόν, πρόκειται για τη σοβαρότερη κρίση δασικών πυρκαγιών που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φωτ.: Reuters

Πύρινη καταιγίδα και νέος καύσωνας

Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν τον Γάλλο πρόεδρο ότι η πυρκαγιά είναι εξαιρετικά σφοδρή και απρόβλεπτη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μετατρέπεται σε αυτοτροφοδοτούμενη πύρινη καταιγίδα.

Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια, ώστε δημιουργήθηκαν ισχυρά τοπικά ρεύματα αέρα και ηλεκτρικές καταιγίδες, οι οποίες προκαλούσαν νέες εστίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν τη Δευτέρα να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου, το οποίο τις προηγούμενες ημέρες είχε φτάσει σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από τα προάστια του Μπορντό.

Ωστόσο, μεγάλες δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να καπνίζουν, ενώ οι διαδοχικοί καύσωνες έχουν ξεράνει τη βλάστηση. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέα άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου στη νοτιοδυτική Γαλλία.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Πρέπει να αντέξουμε», τόνισε ο Μακρόν προς τους πυροσβέστες, προσθέτοντας ότι η επόμενη ημέρα ενδέχεται να αποδειχθεί δυσκολότερη.

Χιλιάδες πυροσβέστες στη μάχη

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν χιλιάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, απομακρύνοντας δέντρα και χαμηλή βλάστηση, ενώ αγρότες της περιοχής μεταφέρουν νερό στις δυνάμεις πυρόσβεσης με δεξαμενές.

Οι αρχές συνεχίζουν να προσφέρουν στέγη, τροφή και υποστήριξη στους εκτοπισμένους. Ο Μακρόν αναφέρθηκε σε ανθρώπους «τραυματισμένους» από όσα έζησαν, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι έχουν χάσει τα πάντα.

Συνολικά, περίπου 250.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στη νοτιοδυτική Γαλλία εξαιτίας δύο μεγάλων πυρκαγιών.

Παρότι δεν ανακοινώθηκαν νέες εκκενώσεις τη Δευτέρα, οι αρχές της Ζιρόντ απαγόρευσαν τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων και κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρία. Οι πολίτες καλούνται επίσης να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή.

[TERRIFYING IMAGES FROM ABOARD A FIRE TRUCK IN THE GIRONDE MEGA-FIRE]



This video, filmed directly by a firefighter (Dorian Deffre), shows the appalling conditions faced by firefighters currently on the front lines.



All our love, esteem, and respect go out to everyone currently… pic.twitter.com/2q7W3ntOUj — France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026

Πρωτοφανείς φωτιές και στην Ισπανία

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η Ισπανία, όπου μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται γύρω από τη Μαδρίτη, στη Βαλένθια και στην επαρχία Άβιλα.

Περίπου 79.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ άλλοι 30.000 έλαβαν εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους. Συνολικά, περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, συνέδεσε ευθέως την ένταση των φαινομένων με την κλιματική κρίση. «Αυτό που βιώνουμε δεν είναι μια σειρά από μεμονωμένα περιστατικά. Είναι συνέπεια της κλιματικής κρίσης, η οποία καθιστά τις δασικές πυρκαγιές πιο βίαιες και τους καύσωνες συχνότερους», δήλωσε.

Η πυρκαγιά στην Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, χαρακτηρίζεται η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, έχοντας καταστρέψει περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την υπουργό Οικολογίας, Σάρα Άαγκεσεν, οι πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά 1.530 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την αρχή του έτους, έκταση εξαπλάσια από εκείνη που είχε καταστραφεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι αρχές προειδοποιούν, παράλληλα, για νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο της χρονιάς, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Εκκενώσεις τουριστών στην Ιταλία

Πυρκαγιά ξέσπασε και στη νότια Ιταλία, κοντά στο Πεσκίτσι της Απουλίας, όπου οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν τις φλόγες σε πευκοδάση και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης.

Περίπου 300 τουρίστες απομακρύνθηκαν από παραλίες και χώρους κατασκήνωσης, ενώ η Ακτοφυλακή τους μετέφερε διά θαλάσσης στη γειτονική πόλη Βιέστε, όπου δημιουργήθηκαν προσωρινοί χώροι φιλοξενίας.

Τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair και ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνέχιζαν τις προσπάθειες κατάσβεσης, με τη φωτιά να ξυπνά μνήμες από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαν πλήξει την ίδια περιοχή το 2007.

Περίπου 12 χώρες έχουν αποστείλει αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυροσβέστες και άλλου είδους βοήθεια στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών.