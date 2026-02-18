Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον Αιγύπτιο που απέδρασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές από το νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) για να εντοπίσουν τον κρατούμενο Αιγυπτιακής καταγωγής που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.



Φωτογραφία του κρατούμενου, που είχε μεταφερθεί εκεί για διοικητική απέλαση και βρισκόταν χωρίς χειροπέδες, παρουσιάζει ο FLASH.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς το Αυτόφωρο, κατάφερε να διαφύγει. Ο 20χρονος κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών που τον συνόδευαν και τράπηκε σε φυγή.

Οι κάμερες των δικαστηρίων εξετάζονται προσεκτικά για να διαπιστωθεί προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε.