Ελλάδα κρατούμενος Ευελπίδων Αστυνομία

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον Αιγύπτιο που απέδρασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Είχε μεταφερθεί εκεί για διοικητική απέλαση.

Το σημείο απ' όπου απέδρασε ο Αιγύπτιος
Το σημείο απ' όπου απέδρασε ο Αιγύπτιος
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές από το νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) για να εντοπίσουν τον κρατούμενο Αιγυπτιακής καταγωγής που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Φωτογραφία του κρατούμενου, που είχε μεταφερθεί εκεί για διοικητική απέλαση και βρισκόταν χωρίς χειροπέδες, παρουσιάζει ο FLASH.

agyptios-fygas.jpg?v=1

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς το Αυτόφωρο, κατάφερε να διαφύγει. Ο 20χρονος κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών που τον συνόδευαν και τράπηκε σε φυγή.

Οι κάμερες των δικαστηρίων εξετάζονται προσεκτικά για να διαπιστωθεί προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα κρατούμενος Ευελπίδων Αστυνομία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader