Συνεχίζεται το χάος στη Θέουτα: Μετανάστες έστησαν καταυλισμό σε παραλία - Στα όριά τους οι Αρχές

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Εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταυλισμό σε μια παραλία του ισπανικού βορειοαφρικανικού θυλάκου της Θέουτα καθώς οι τοπικές αρχές προσπαθούν αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στη μικρή πόλη έπειτα από μαζική εισροή τους στα σύνορα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, μετά τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφίξεις στη Θέουτα την Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72, με 11 θανάτους να καταγράφονται στη μαροκινή πλευρά.

Μερικοί είπαν ότι έφυγαν καθώς το κλείσιμο των καταστημάτων τούς άφησε χωρίς τρόφιμα, ότι αντιμετώπισαν εχθρότητα από τους ντόπιους και ότι δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν προς την ισπανική ενδοχώρα.

Η Θέουτα και ο άλλος θύλακας της Ισπανίας στη βόρεια Αφρική, η Μελίγια, βρίσκονται στις μεσογειακές ακτές του Μαρόκου και αντιμετωπίζουν κατά περιόδους προσπάθειες εισόδου μεταναστών που έχουν σκοπό να φθάσουν στην Ευρώπη.

Βίντεο του Ρόιτερς δείχνει δεκάδες μετανάστες, οι περισσότεροι από χώρες της Αφρικής κάτω από τη Σαχάρα, ξαπλωμένους στην άμμο στην παραλία Ελ Τραμπολίν. Πολλοί έχουν τυλιχθεί με πετσέτες για να προστατευθούν από τον άνεμο, ενώ οχήματα του στρατού και της αστυνομίας περιπολούν στον δρόμο πίσω τους.

Ο επικεφαλής της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco ότι 3.000 έως 5.000 μετανάστες παρέμειναν στον θύλακα, προσθέτοντας πως τα δύο κέντρα υποδοχής μεταναστών της πόλης --ένα για ενήλικες και άλλο ένα για ανήλικους-- έχουν "καταρρεύσει".

Ο τοπικός αξιωματούχος Αλμπέρτο Γκαϊτάν είπε πως η πόλη επεξεργάζεται τα αιτήματα 862 ανήλικων μεταναστών, που απολαμβάνουν ειδική νομική προστασία από απέλαση.

Νέα ένταση Ιταλίας-Ισπανίας

Η αντιπαράθεση της Ισπανίας με την Ιταλία με αντικείμενο το μεταναστευτικό και τις εξελίξεις των περασμένων ημερών στην Θέουτα συνεχίστηκε και σήμερα.

Σε συνέντευξή του στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση της χώρας του, RTVE, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες υπογράμμισε ότι πολλές χώρες και κυβερνήσεις δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» και πως «η ιταλική κυβέρνηση ήταν μια από αυτές».

Ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες «η Ιταλία κατακλύστηκε από παράτυπους μετανάστες» και αναφέρθηκε σε «επανειλημμένες κρίσεις στο νησί της Λαμπεντούζα, τις οποίες η χώρα δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά».

«Η Ισπανία ήταν πάντα αλληλέγγυα, πολιτικά και με συγκεκριμένες πράξεις. Είναι κάτι που απαιτούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους», είπε επίσης ο Άλβαρες.

Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών στη Ρώμη, από την πλευρά τους, υπενθυμίζουν ότι «από τον φετινό Ιανουάριο μέχρι σήμερα, οι αφίξεις παράνομων μεταναστών σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, χάρη στην πολιτική που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση Μελόνι».

«Οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 55% σε σχέση με πέρυσι και κατά 82% σε σχέση με το 2023, πρώτη χρονιά δράσης της νέας ιταλικής κυβέρνησης, η οποία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση εκτός ελέγχου, την οποία κληρονόμησε από τις προηγούμενες κυβερνητικές συμμαχίες», πρόσθεσαν πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη "εισβολή" στη Λαμπεντούζα, στη φάση αυτή στο νησί βρίσκονται 98 μετανάστες και δεν υπάρχει καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.

REUTERS/Violeta Santos Moura

Διπλωματικός αντίκτυπος

Η κρίση έχει πυροδοτήσει την αντιμεταναστευτική ρητορική σε όλη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συνοριακή πολιτική, με την Ισπανία να κατηγορεί ορισμένους εταίρους για μη βοηθητική και πολωτική απάντηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα πως η Ισπανία έχει υποστηρίξει στο παρελθόν άλλες χώρες της ΕΕ στη διάρκεια μεταναστευτικών κρίσεων και τώρα περίμενε αμοιβαία υποστήριξη.

Η Ένωση έχει καλέσει έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών προκειμένου να συζητήσουν την κρίση αύριο Τρίτη.

Ο Αλμπάρες επέκρινε σφόδρα την κυβέρνηση της Ιταλίας, κατηγορώντας την ότι συνδράμει στη διόγκωση της παραπληροφόρησης.

Είπε πως το Μαρόκο προσέφερε αμέσως αστυνομική υποστήριξη και δεν συνέδεσε με όρους τη συνεργασία του, επιτρέποντας τη γρήγορη επιστροφή των περισσότερων μεταναστών που διέσχισαν τα σύνορα.

Όμως ο Βίβας επέκρινε το Ραμπάτ, λέγοντας ότι υπάρχει μια διαδομένη αντίληψη εντός της Θέουτα ότι επέτρεψε --αν δεν ενορχήστρωσε-- την κρίση.

"Το Μαρόκο μάς έδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστο. Δεν υπάρχει εναλλακτική από το να θέσεις σε εφαρμογή ό,τι μέσα χρειάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να το κάνει ξανά", είπε ο Βίβας στην εφημερίδα El Pais.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου επέρριψε την ευθύνη για την εκτόξευση της παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων και στην παρανόηση απόφασης ισπανικού δικαστηρίου που απαγορεύει τις άμεσες επιστροφές μεταναστών που ανακόπτονται στη θάλασσα. Η άποψη αυτή συνάδει με την επίσημη άποψη της Μαδρίτης.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών στο στόχαστρο

Σύμφωνα με πληροφορίες της El Pais και του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena SER, που επικαλούνται αξιωματούχους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα, οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Μαρόκο δεν σχεδίασε τη μαζική διέλευση, όμως επέτρεψε αυτή να συμβεί.

Οι μαροκινοί συνοριακοί έλεγχοι χαλάρωσαν σταδιακά τον Ιούλιο και φέρεται να σταμάτησαν καθώς τα πλήθη έσπευσαν προς το σημείο διέλευσης Ταρατζάλ κατά την αργία της Ημέρας του Θρόνου στο Μαρόκο, ανέφεραν οι πληροφορίες.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Στη χθεσινή ανακοίνωσή του, ανέφερε πως το Μαρόκο είναι "δεσμευμένο στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και του συντονισμού στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων".

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο πως η υπηρεσία πληροφοριών CNI, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, δεν τον είχε προειδοποιήσει για μια επικείμενη αύξηση μεταναστευτικών ροών. Η El Pais ανέφερε σήμερα ότι έχει προκληθεί ένταση μεταξύ των δύο υπουργείων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών υποβάθμισε τις πληροφορίες για εντάσεις.

Η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες αρνήθηκε να πει αν η CNI είχε οποιαδήποτε πληροφορία για τις μαζικές διελεύσεις, προσθέτοντας πως η εργασία της είναι μυστική και πλέκοντας το εγκώμιο της "εξαιρετικής" εργασίας του προσωπικού των ισπανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.