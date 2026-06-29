Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση Κινέζας στην Αρτέμιδα: «Της χρωστούσαν μισό εκατομμύριο»

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου.

Την αγωνία του να υπάρξουν απαντήσεις εξέφρασε ο Έλληνας σύζυγος της Γιου Τινγκ, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», ενώ παράλληλα ανέφερε ότι υπήρχαν μεγάλα χρέη από διαφορετικά πρόσωπα προς το ζευγάρι.

«Όταν έφυγε, πήρε μόνο το δικό της τσαντάκι. Δεν πήρε τίποτα από το σπίτι, δεν πήρε τιμαλφή ή μετρητά, δεν έχει ακουμπήσει χρήματα από κοινούς ή δικούς της λογαριασμούς», τόνισε ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να εξαφανίστηκε οικειοθελώς.

Όπως σημείωσε, αρκετές ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της συζύγου του, εκείνος έφυγε για πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, ωστόσο είχαν πολύ συχνή επικοινωνία.

«Είχαμε καθημερινή επικοινωνία, εκτός από ένα διάστημα πέντε ημερών στις αρχές του Μάη όταν δεν υπήρχε σύνδεση internet. Τελευταία φορά επικοινωνήσαμε στις 20 Μάη, όταν μου έστειλε σκαναρισμένα δύο έγγραφα από τον Δήμο Σπάτων», είπε.

Στην ερώτηση εάν η 50χρονη είχε διαφορές ή αντιπαραθέσεις με κάποιους, ο σύζυγός της ανέφερε: «Δεν υπήρχαν καβγάδες. Υπήρχαν χρέη προς εμάς από παλιότερες υποθέσεις, τα οποία είχαν πάρει όλα τη δικαστική οδό. Ήταν οφειλές ή κάποια θέματα που αφορούσαν την Τινγκ, γιατί ήταν νόμιμη εκπρόσωπος σε εταιρείες τις οποίες διαχειριζόταν».

«Το συνολικό ποσό είναι περίπου στο μισό εκατομμύριο», τόνισε χαρακτηριστικά. «Δεν υπήρχε άμεση επικοινωνία με τους οφειλέτες, ούτε υπήρξε ποτέ απειλή προς τα εμάς».

Το χρονικό της μυστηριώδους εξαφάνισης

Το πρωί της 20ής Μαΐου, η Γιου Τινγκ καταγράφεται σε κάμερα να βγαίνει από το σπίτι της στη Λούτσα, φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας ένα μικρό τσαντάκι. Προορισμός της φέρεται να ήταν ο Δήμος Σπάτων, όπου παρέλαβε έγγραφα τα οποία απέστειλε μέσω του κινητού της τηλεφώνου στον σύζυγό της στις 11.10 το πρωί. Σημειώνεται ότι εκείνο το διάστημα, ο Έλληνας σύζυγός της βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα.

Λίγο αργότερα, η Γιου Τινγκ έστειλε δύο φωτογραφίες στην πεθερά της, οι οποίες αποτελούν μέχρι σήμερα τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της. Στη μία απεικονίζεται να περιμένει σε στάση λεωφορείου απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων και στη δεύτερη να βρίσκεται ήδη μέσα σε λεωφορείο της γραμμής. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με συγγενείς ή φίλους.

Στην εκπομπή «Live News» μίλησε ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 305, ο οποίος θυμήθηκε την παρουσία της 50χρονης στο όχημα, την ημέρα εξαφάνισής της. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η γυναίκα κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία για τις κινήσεις της.

Πάντως, σύμφωνα με τους οικείους της, τελικός προορισμός της 50χρονης ήταν το κέντρο της Αθήνας, καθώς -εκτός από μεταφράστρια- η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν τα ενοίκια από διαμερίσματα Κινέζων ιδιοκτητών σε διάφορες γειτονιές της πόλης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κουνιάδος της επισκέφτηκε το σπίτι της Γιου Τινγκ αρκετές ημέρες μετά, στις 10 Ιουνίου, καθώς -με τον σύζυγό της να λείπει στο εξωτερικό- πέρασε κάποιο διάστημα μέχρι οι συγγενείς τους να αντιληφθούν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια είναι παντρεμένη με τον Έλληνα σύζυγό της από το 2002. Γνωρίστηκαν στην Κίνα και τα τελευταία 25 χρόνια ζουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στα τέλη του 2025 απέκτησαν το σπίτι στην Αρτέμιδα, από το οποίο βγήκε η Γιου Τινγκ πριν χαθούν εντελώς τα ίχνη της.