Κυψέλη: Συνεχίζεται το θρίλερ με την ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα

Πυκνό μυστήριο καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη.

H σορός εντοπίστηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου από έναν άστεγο, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτήριο. Ο άνδρας αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ακολουθώντας την πηγή της έφτασε σε μια βαλίτσα.

Ο ίδιος πέταξε τη βαλίτσα για να την ανοίξει και τότε, άνοιξε και φάνηκε ένα ανθρώπινο μέλος. Κάλεσε την αστυνομία, η οποία απέκλεισε τον χώρο, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Στον χώρο υπάρχουν σκουπίδια και πρόχειρα αντίσκηνα όπου έβρισκαν καταφύγιο άστεγοι και τοξικοεξαρτημένοι.

Μικροκαμωμένη γυναίκα

Εκ πρώτης όψεως οι αστυνομικοί υπολογίζουν ότι πρόκειται για γυναίκα ύψους περίπου 1,65, λίγο άνω των 30 ετών. Τα μαλλιά της τα είχε πιασμένα κότσο και φορούσε σορτσάκι και μπλουζάκι.

Η σορός ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, η οποία είχε τοποθετηθεί στη βαλίτσα. Κατά την πρώτη εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις, εκδορές ή τατουάζ, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το Ertnews.gr, δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς την ταυτότητα της γυναίκας. Αρχικά, οι υποψίες έπεσαν σε συγκεκριμένη αγνοούμενη, που έχει εξαφανιστεί από τον περασμένο Μάιο, ωστόσο είναι μεγάλη η χρονική απόκλιση αφού ο ιατροδικαστής υπολογίζει πως η γυναίκα στη βαλίτσα είναι νεκρή περίπου 6-7 ημέρες.

Εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα να πρόκειται για άτομο που περιφερόταν σε αυτή την περιοχή, πιθανόν ως άστεγη και τοξικοεξαρτημένη και η ίδια.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα στο σημείο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της σορού.

Σε κάθε περίπτωση, θα δοθεί προτεραιότητα στην ταυτοποίηση της σορού ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει την Δευτέρα.