Συνεχίζεται το θρίλερ στην Αυστραλία: «Άκαρπες» οι έρευνες για τον Gus - Kανένα ίχνος στα φρεάτια

Τρεις μήνες μετά την τελευταία φορά που εθεάθη ο τετράχρονος Gus Lamont, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν νέα στοιχεία για την εξαφάνισή του. Η ενημέρωση αυτή ήρθε μετά την ολοκλήρωση μιας νέας, εκτεταμένης έρευνας σε φρεάτια ορυχείων κοντά στην οικογενειακή ιδιοκτησία στην περιοχή Yunta της Νότιας Αυστραλίας.

Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε ώστε να ελεγχθεί εξονυχιστικά κάθε πιθανό σημείο γύρω από το αγρόκτημα Oak Park, όπου ο Gus εθεάθη για τελευταία φορά. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό για να εξετάσουν έξι ακάλυπτα και μη περιφραγμένα φρεάτια ορυχείων, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 5,5 έως 12 χιλιομέτρων από την ιδιοκτησία της οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail οι έρευνες αποδείχθηκαν «άκαρπες».

Άκαρπη η νέα επιχείρηση

Σε σχετική ανακοίνωση, η αστυνομία ανέφερε: «Η επιθεώρηση των φρεατίων, που βρίσκονται μεταξύ 5,5 και 12 χιλιομέτρων από το αγρόκτημα Oak Park, δεν εντόπισε κανένα στοιχείο που να βοηθά στην έρευνα για την εξαφάνιση του Gus.»

Οι Αρχές στην ανακοίνωσή τους διευκρινίσαν επίσης ότι κάποια από τα φρεάτια ήταν σχετικά ρηχά και μπορούσαν να ελεγχθούν οπτικά, ενώ άλλα είχαν βάθος έως και 20 μέτρα, απαιτώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσεκτικές διαδικασίες.

Η οικογένεια του μικρού ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα της νέας έρευνας, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επανέλθει στο σημείο αν προκύψουν νέες ενδείξεις.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η κινητοποίηση των αρχών ήρθε μετά την αποστράγγιση ενός μεγάλου φράγματος στις 31 Οκτωβρίου, το οποίο είχε ερευνηθεί αρχικά από δύτες, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να αδειάσει πλήρως ώστε να αποκλειστεί ακόμη και η παραμικρή πιθανότητα το παιδί να είχε πνιγεί εκεί.