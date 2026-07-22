Συνεχιζονται οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν - Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι «δεν έχουμε τελειώσει»

Για ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στόχους στο Ιράν, ενώ στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα και αναφέρθηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η νέα κλιμάκωση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «δεν έχει τελειώσει» ακόμη με το Ιράν και προανήγγειλε επίθεση «πολύ σύντομα» σε υπόγεια εγκατάσταση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, γνωστή ως CENTCOM, στόχος των επιχειρήσεων είναι να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στις 7 Ιουλίου έθεσε ουσιαστικά τέλος στη συμφωνία αποκλιμάκωσης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον προηγούμενο μήνα στο Ισλαμαμπάντ. Η συμφωνία είχε ακολουθήσει την κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε στις αρχές Απριλίου, μετά την έναρξη αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Στα 37,5 δισ. δολάρια το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων

Την ίδια ώρα, το οικονομικό κόστος του πολέμου για την Ουάσιγκτον συνεχίζει να αυξάνεται. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι έως τώρα στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού.

Η νέα εκτίμηση είναι αυξημένη κατά περίπου 30% σε σχέση με το προηγούμενο ποσό των 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε ανακοινώσει ο ίδιος.

Ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε παράλληλα ενώπιον της Γερουσίας το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ για την έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Πεντάγωνο.

Συναγερμός και εκρήξεις στην Τεχεράνη

Λίγο μετά την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών επιχειρήσεων, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στα δυτικά, ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της Τεχεράνης, μιας μητροπολιτικής περιοχής περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε επίσης πληροφορίες για εκρήξεις στην Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι και ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν που παραμένει σε λειτουργία.

Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν ακόμη σε περιοχές στο νότιο και το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η κεντρική διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπιγιά προειδοποίησε ότι θα στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα και εγκαταστάσεις συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει στην επίθεση κατά της υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης που βρίσκεται κοντά στη Νατάνζ.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι γνωστή στη Δύση ως «Όρος Πίκαξ» και βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο νότια της Νατάνζ.

Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν

Η Τεχεράνη ανταποδίδει καθημερινά τα αμερικανικά πλήγματα, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις σε χώρες της περιοχής που διατηρούν στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι αναχαίτισε «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ενώ οι αρχές της χώρας κατηγόρησαν το Ιράν ότι επιτέθηκε σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες αφαλάτωσης.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση του Κουβέιτ, μιας χώρας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αφαλάτωση για την παροχή πόσιμου νερού.

Επιθέσεις με πυραύλους και drones ανακοίνωσαν επίσης η Ιορδανία και το Μπαχρέιν κατά τις προηγούμενες 24 ώρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι αντίπαλοι του Ιράν θα πρέπει να προετοιμαστούν για «ακόμη πιο αποφασιστικά και ισχυρά κύματα επιθέσεων με drones και πυραύλους».

Οι ισχυρισμοί των εμπλεκόμενων πλευρών σχετικά με τους στόχους που επλήγησαν και την έκταση των ζημιών δεν είναι πάντοτε δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Ρούμπιο: Επικίνδυνο προηγούμενο ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενος έλεγχος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν θα δημιουργούσε ένα «επικίνδυνο προηγούμενο» με συνέπειες που θα ξεπερνούσαν τη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει κλείσει τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο και τις τελευταίες ημέρες έχει επιτεθεί σε αρκετά εμπορικά πλοία, κατηγορώντας τα ότι παραβίασαν τους περιορισμούς της.

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας απειλή για τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.

Απειλές των Χούθι για αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα

Την ίδια στιγμή, οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, απειλούν να περιορίσουν την κίνηση των πλοίων στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου αποκλεισμού θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόσβαση σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ως εναλλακτικές διαδρομές για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «ασχοληθούν» με τους Χούθι, εάν επιχειρήσουν να εφαρμόσουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει και στο παρελθόν επιχειρήσεις κατά της οργάνωσης, όταν οι Χούθι εξαπέλυαν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση ελέγχει περιοχές κοντά στα Στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ, από όπου περνούν πλοία που κατευθύνονται προς τη Διώρυγα του Σουέζ ή κινούνται προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Πάνω από τα 92 δολάρια το πετρέλαιο

Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 92 δολάρια το βαρέλι κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τις 11 Ιουνίου.

Οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς μια ταυτόχρονη διατάραξη των δύο βασικών θαλάσσιων οδών θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας.