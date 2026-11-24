Πτωτική είναι η πορεία που ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων την Τρίτη (24/11) σε σχέση με τα επίπεδα της 15ης Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο η αποκλιμάκωση να έχει μεταφραστεί σε ουσιαστική ανακούφιση για οδηγούς και νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης προσεγγίζει τα 2 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,42 ευρώ το λίτρο, με τα 10 λίτρα να κοστίζουν 14,20 ευρώ.

Σε σύγκριση με τις 15 Οκτωβρίου, η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει κατά 9 λεπτά το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατά 12 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 14 λεπτά.

Υποχώρηση και στο πετρέλαιο Μπρεντ

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τιμή του Μπρεντ έχει μειωθεί κατά περίπου 18 δολάρια σε σχέση με τα μέσα Οκτωβρίου, όταν είχε φτάσει ακόμη και τα 113,90 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη διεθνή αποκλιμάκωση, οι τιμές στην ελληνική αγορά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης.

Στο μεταξύ, η παράταση των επιδοτήσεων για την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται σε ισχύ έως τις 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας προσωρινή στήριξη στους καταναλωτές.