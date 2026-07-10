Συνεχίζουν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Νέα εμπλοκή και παραβιάσεις οπλισμένων μαχητικών

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Νέες τουρκικές προκλήσεις με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών κατέγραψε την Παρασκευή 10 Ιουλίου το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με τη συμμετοχή οπλισμένων τουρκικών μαχητικών και μία εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη αναχαίτισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, οι τουρκικές προκλήσεις καταγράφηκαν στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτικά καταγράφηκαν:

1 σχηματισμός αποτελούμενος από 2 F-16.

4 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων:

1 CN-235,

1 ATR-72,

2 UAV.

Συνολικά 6 τουρκικά αεροσκάφη.

2 οπλισμένα F-16.

7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών:

2 από τα F-16,

1 από το CN-235,

2 από το ATR-72,

2 από τα UAV.

7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου:

1 από τα F-16,

6 από το CN-235.

1 εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών.



Όπως επισημαίνει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική.