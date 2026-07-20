Συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ: Έργο τώρα, κάλπες το 2027 το μήνυμα Μητσοτάκη

Σαφές στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής εν όψει της νέας πολιτικής σεζόν, που ξεκινά αρχές Σεπτεμβρίου με την πρωθυπουργική παρέμβαση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται να δώσει το απόγευμα στη συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το..ραντεβού κλείστηκε εν όψει της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής και της ψηφοφορίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 23 και 24 Ιουλίου – ωστόσο η παρέμβαση του πρωθυπουργού αναμένεται να συμπεριλάβει το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, καθώς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι εξόχως προεκλογική.

Mε στρατηγική για εξάντληση της 4ετίας αλλά ατζένα εκλογική

Αν και το άκουσμα της συνεδρίασης της ΚΟ στο…peak της καλοκαιρινής περιόδου αποτέλεσε ακόμη μία αφορμή για να αναζωπυρωθούν τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών στις αρχές Φθινοπώρου, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει ότι δική του πρόθεση είναι η εξάντληση της 4ετίας και η διενέργεια εκλογών την Άνοιξη του 2027.

Όπως, εξάλλου, μεταδίδουν αρμοδίως κυβερνητικά στελέχη, η εκ νέου τοποθέτηση για εκλογές κατά την ολοκλήρωση της 4ετίας δεν αποτελεί πολιτικό ελιγμό, αλλά συνειδητή στρατηγική και ειλημμένη απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου, που θεωρεί ότι πέραν της απαιτούμενης θεσμικότητας, η προοπτική του κυβερνώντος κόμματος να επιτύχει τον εκλογικό στόχο της αυτοδυναμίας ενισχύεται σημαντικά, εάν οι κάλπες στηθούν στο τέλος της 4ετίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης θα καλέσει τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να πατήσουν…γκάζι, καθώς τρέφει την πεποίθηση πως η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου θα προσφέρει πολύτιμους πόντους στη Νέα Δημοκρατία την ώρα, που οι πολιτικοί της αντίπαλοι επιδίδονται εκ νέου σε μία πλειοδοσία παροχών χωρίς ίχνος πολιτικής αξιοπιστίας, όπως τονίζουν στην Ηρώδου Αττικού. Θα ζητήσει, επίσης, από το σύνολο του «γαλάζιου» πολιτικού προσωπικού, που σε λίγες ημέρες θα εκδράμει προς τις εκλογικές τους περιφέρειες να βρεθούν κοντά στους ψηφοφόρους τους παρουσιάζοντας αναλυτικά τα βασικά σημεία της γαλάζιας επιχειρηματολογίας, καθώς η επανασυσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

Εξάλλου, σε μία περίοδο αυξημένου κομματικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ να επιχειρούν πλαγιοκόπηση στο χώρο του πολιτικού κέντρου από τη μία και τον Αντώνη Σαμαρά να διεκδικεί ζωτικό χώρο στις δεξιές παρυφές της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη η εκ νέου οριοθέτηση, αλλά και η επέκταση των ορίων της παράταξης αποτελεί πολύ σημαντική αποστολή. Μάλιστα, επ' αυτού κομματικά στελέχη επισημαίνουν την ετοιμότητα της Πειραιώς να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες μία μεγάλη παρτίδα υποψηφίων, όπως είχε γράψει τις προηγούμενες ημέρες ο FLASH.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λόγος στους 4 που διώκονται

Επιπλεόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραλείψει να αναφερθεί και στην τρέχουσα επικαιρότητα. Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον απόηχο της αρχειοθέτησης των υποθέσεων 7 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επιτεθεί εκ νέου στα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν την επανάληψη της πολιτικής εργαλειοποίησης, που έγινε και στην τραγωδία των Τεμπών, με στόχο να πληγεί το κυβερνών κόμμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διάρκεια της συνεδρίασης θα λάβουν το λόγο οι κύριοι Σκρέκας, Σενετάκης, Μπουκώρος αλλά και η κ. Παπακώστα - οι 4 βουλευτές της ΝΔ στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Μάλιστα με σύμμαχο την πρώτη σημαντική, όσο και «καθαρή» πρόσφατη πληρωμή 617 εκατομμυρίων ευρώ προς πραγματικούς παραγωγούς από την ΑΑΔΕ ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει αφ ενός ότι το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων είναι πολύ σοβαρό για να καθίσταται μέρος ενός άγονου κομματικού ανταγωνισμού, αφ ετέρου ότι η κυβέρνηση φέρνει εις πέρας την πολύ δύσκολη επιχείρηση της εν κινήσει εξυγίανσης του «αμαρτωλού» Οργανισμού, καθώς είναι προγραμματισμένες ακόμη δύο μεγάλες πληρωμές το προσεχές Φθινόπωρο συνολικού ύψους 1,1 δις ευρώ.

Επιπροσθέτως, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στις πρόσφατες συλλήψεις τόσο για τον εμπρησμό της Marfin το 2010, όσο και για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα για να επιμείνει ότι η κυβέρνηση του δίδει τεράστια έμφαση στον τομέα της ασφάλειας, που συγκινεί τόσο το δεξιόστροφο, όσο και ένα κεντρώο ακροατήριο, αμφότερα βασικοί πυλώνες της εκλογικής ραχοκοκαλιάς της Νέας Δημοκρατίας. Στο ευρύτερο πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναβεβαιώσει ότι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης του παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες πρωτοβουλίες τόσο στο μέτωπο των σουπερμάρκετ, όσο και σε αυτό των διυλιστηρίων για τις τιμές βενζίνης και ντίζελ κίνησης. Με τις κλειστές συσκέψεις για τη ΔΕΘ να κορυφώνονται προ της ολιγοήμερης θερινής ανάπαυλας του Δεκαπενταύγουστου, ο πρωθυπουργός θα υπενθυμίσει ότι πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης του είναι η τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και οι φορολογικές ελαφρύνσεις σημειώνοντας, πάντως με νόημα πως στο μέτωπο του αυξημένου κόστους ζωής δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε και επιτρέπονται παροχές εκτός τους σαφούς προσδιορισμένου δημοσιονομικού πλαισίου.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εκφράσει και την ικανοποίηση του για τη συμβολή των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος στις εργασίες της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς απέναντι στη στείρα άρνηση, ιδίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, με τις προτάσεις και παρεμβάσεις τους, αυτοί ανέδειξαν τους κύριους μεταρρυθμιστικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας, που θα αποτελέσουν πέραν όλων των άλλων και ένα σημαντικό κομμάτι του προεκλογικού προγράμματος του κυβερνώντος κόμματος.