LIVE - Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή: «Κάλπες το 2027, η ΝΔ ανανεώνεται, δεν χάνει την ψυχή της»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς, στο Μοσχάτο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα μηνύματα που αναμένεται να εκπέμψει η ηγεσία της κυβερνώσας παράταξης για τις πολιτικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου. Επίσης, στη συνεδρίαση του οργάνου θα επικυρωθεί η πρόταση του πρωθυπουργού για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος.

«Η ΝΔ δεν χάνει την ψυχή της»

«Εκλογές το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε ημέρα μετράει. Θα γυρίσουμε ξανά ολόκληρη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του και απευθυνόμενος προς τον κ. Κυρανάκη τόνισε:

«Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη. Διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος».

«Η ΝΔ ανανεώνεται αλλά δεν χάνει την ψυχή της και τον βηματισμό της, υπηρετεί την αποστολή της, αποδεικνύει τον λαϊκό της χαρακτήρα όχι με εύκολα συνθήματα από τον καναπέ αλλά με πράξεις στο πεδίο» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Intime

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έργου εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη μείωση των φόρων, στη μείωση της ανεργίας με 560.000 νέες θέσεις εργασίας, στην αναμόρφωση του ΕΣΥ αλλά και στις μεταρρυθμίσεις όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το gov.gr και την ψήφο των αποδήμων.

«Έχετε βαρεθεί τον κ. Γεωργιάδη να τον βλέπετε να κόβει κορδέλες, μερικές φορές νομίζω ότι είναι τα ίδια κέντρα υγείας αλλά είναι διαφορετικά» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που μόνο εμείς τολμήσαμε και δυστυχώς μόνοι μας ψηφίσαμε» προσέθεσε.

Πολιτική Επιτροπή με ανανέωση στο 75%

Κατά την άφιξή του στα γραφεία της ΝΔ, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομο διάλογο με δημοσιογράφους. Όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει τα στελέχη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση, απάντησε: «Είναι έτοιμοι». Στη συνέχεια πρόσθεσε με νόημα: «Εδώ πάντα αποπνέει αέρας νίκης». Δήλωση που επανέλαβε και στο ξεκίνημα της ομιλίας του.

Όπως παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης 112 στελέχη εξελέγησαν για πρώτη φορά στην Πολιτική Επιτροπή με τους μισούς να είναι κάτω των 40 ετών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

«Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δουν και να σας χειροκροτήσουν» είπε ο πρόεδρος της ΝΔ ανακοινώνοντας την πρόταση του για τη θέση του γραμματέα της ΝΔ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Δείτε live τη συνεδρίαση της ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας: